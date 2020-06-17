Уфимский государственный татарский театр «Нур» возглавил Фирзат Габидуллин

16 июня 2020 года в Министерстве культуры Республики Башкортостан состоялся конкурс на замещение должности директора государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Уфимский государственный татарский театр «Нур».

Решением конкурсной комиссии победителем конкурса признан заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Габидуллин Фирзат Фаридович.

Фирзат Габидуллин родился 18 декабря 1973 года в д.Фрунзе Туймазинского района. В 1995 году окончил Уфимский государственный институт искусств. С 2005 по 2020 гг. был директором Туймазинского государственного татарского драматического театра. В июне 2020 года назначен директором Уфимского государственного татарского театра «Нур».

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