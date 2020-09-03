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Уфимский татарский театр «Нур» работает над созданием музыкальной комедии

Уфимский татарский театр «Нур» работает над созданием музыкальной комедии

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 03.09.2020 0 3

В Уфимском государственном татарском театре «Нур» идет подготовка к премьере музыкальной комедии по пьесе Мудариса Багаева «Әтинең кызына өйләнәм» («Женюсь на папиной дочке»).

Премьера состоится 9, 10 и 23 октября 2020 года.

Выгодная женитьба — классика жанра. Но приносит ли она счастье молодым? Как бы не сопротивлялся этому главный герой, воля и напор матери с каждым днем неумолимо приближали нежеланное событие. Но неожиданно сама судьба благоволила обреченному юноше. В доме появились гости, благодаря им, в одночасье изменилась вся его жизнь. Он обрел сестру, подругу и потерял отца. Но даже это известие, повергшее в шок всех членов семьи, не омрачило душевного состояния парня, одухотворенного любовью с первого взгляда. Он решил жениться, но уже не по расчету, а по любви.

Спектакль ставит режиссер Ильдар Валеев, композитор — Урал Идельбаев.

bashinform.ru

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