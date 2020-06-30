Умер видный представитель татарской общины Москвы

Умер член совета аксакалов «Штаба татар Москвы» Яхья Гибадуллин

29 июня на 91-м году жизни умер руководитель татарского издательства «Ихсан», член совета аксакалов «Штаба татар Москвы» Яхья Набиуллович Гибадуллин.

Яхья Гибадуллин в последние годы очень активно сотрудничал со «Штабом татар», состоял в совете аксакалов Москвы, встречался с молодёжью, принимал участие в круглых столах, мероприятиях «Штаба татар».

Яхья Гибадуллин родился в 1929 году Татарстане. В годы коллективизации семья переехала в Кострому, где прошли детские и юношеские годы будущего ученого и издателя. Закончил Казанский авиационный институт, посвятив всю жизнь науке. В начале 1990-х годов Яхья Набиуллович плодотворно занялся издательским делом, выпускал татарские книги, где поднимал вопросы татарской истории, языка и культуры. Он очень много книг подарил «Штабу татар», которые пользовались большим интересом среди молодежи.

«Яхья Набиуллович нам запомнился мудрым аксакалом, настоящим интеллигентом, мастером своего дела и патриотом татарского народа. Его книги ещё многие годы будут источником знаний и мудрости для татарской молодёжи. Яхья абый своими книгами воздвиг себе памятник и мы уверены, что к его могиле не зарастёт тропа»-, отметила координатор «Штаба татар» Гульнара Яруллина.

Также Яхья Гибадуллин уделял большое внимание защите исторической правды о Великой Отечественной войне, опубликовав книги Генерала Армии Махмута Гареева. Фундаментальные труды-исследования М. Гареева, такие, как “Неоднозначные страницы войны”, “Моя последняя война”, “Афганская страда”, “Полководцы Победы” — все они увидели свет именно благодаря издательству «Инсан».

Похороны видного представителя татарской общины Москвы состоятся 2 июля в Ивантеевском кладбище города Пушкино. Об этом «Штабу татар» сообщил сын Яхьи агай — Рустам Гибадуллин.

Штаб татар