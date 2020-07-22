Управление Роспотребнадзора по РТ озвучило рекомендации по празднованию Курбан-байрама

Управление Роспотребнадзора по РТ рекомендует, по возможности, провести Курбан-байрам в усеченном формате. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

«Мы рекомендуем, по возможности, провести мероприятия в усеченном формате. Молитву желательно провести на улице с соблюдением дистанции в 1,5 м, а во время жертвоприношения надо обязательно соблюдать все меры профилактики не только от «ковида», но и сибирской язвы. Нельзя забывать, что участники обряда должны быть от нее привиты», – подчеркнула Л.Авдонина.

Что касается получения жертвенного мяса, то, по рекомендациям Роспотребнадзора, необходимо соблюдать дистанцию, использовать антисептики, маски и перчатки. «Мы настаиваем на том, чтобы лица старше 65 лет провели время дома, не участвовали в мероприятиях. Жертвенное мясо им могут привезти волонтеры, как это было на ифтар», – сказала спикер.

«Надеемся, жители отнесутся к этому сознательно, минимизируют контакты и используют меры профилактики», – резюмировала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

Напомним, в этом году один из главных мусульманских праздников приходится на 31 июля. В Татарстане утверждено время гает-намаза и нисаба для совершения жертвоприношения. Праздничные вагазы в мечетях Татарстана начнутся в 3.45. Время гает-намаза определено на 4.15. С 4.30 мусульмане смогут приступить к жертвоприношению.

31 июля в Татарстане – нерабочий день. Продолжительность рабочего дня 30 июля сокращается на один час.

Алена Мирошниченко

kzn.ru