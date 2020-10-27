«Урмай залида — 2020» соберет любителей татарской музыки

В Чувашской Республике состоится VIII Международный фестиваль традиционной культуры тюркского мира «Урмай залида — 2020».

Ежегодный праздник татарской культуры, музыки, поэзии, танца в этом году посвящается 100-летию образования ТАССР и ЧАССР, а также основателю общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики» Фериту Гибатдинову.

Авторский проект самого многочисленного, талантливого и плодотворного национально-культурного объединения республики реализуется в рамках Гранта Президента РФ «Возрождение культурно-исторического наследия татар-мишар и деятельности этнокультурного центра «Мирас». Популярное мероприятие, в том числе патриотической направленности, служит развитию, сохранению и поддержке культуры, искусства представителей разных национальностей, проживающих в России.

Учредители и организаторы праздника — Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики, Минкультуры Чувашии, Исполком Всемирного конгресса татар, Федеральная национально-культурная автономия татар Российской Федерации.

В этом году, благодаря современным возможностям дистанционного участия, «Урмай залида» объединит более 2000 талантов и дарований из 24 российских регионов. Много новых имен из Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Северной Осетии, Татарстана, Чувашии, Якутии, Нижегородской и Ульяновской областей, г.Кургана мы услышим во время прямой трансляции онлайн-концерта.

Прямая трансляция VIII Международного фестиваля традиционной культуры тюркского мира «Урмай залида — 2020» состоится 30 октября в 13:00 часов.

culture.cap.ru