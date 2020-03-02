Урок муслюмовского учителя — лучший в России

Разработка урока учителя Муслюмовской гимназии признана одной из лучших. В Москве определили финалистов Международного педагогического конкурса «Уроки победы». В их числе учитель из Татарстана.

В финал конкурса прошли 33 педагога, все они работают в российских школах. Учителя представляют 11 номинаций: «Лучший урок родного языка», «Лучший урок педагогов мира», «Лучший урок изобразительного искусства», «Лучший урок истории», «Лучший урок музыки», «Лучший урок иностранного языка», «Лучший классный час», «Лучший урок литературы», «Лучший метапредметный урок», «Лучший урок русского языка», «Лучший социальный школьный проект». В номинации «Лучший урок истории» одним из трех сильнейших участников признан Ильдар Юлдашев, который преподает в Муслюмовской гимназии Татарстана.

Ильдар Юлдашев имеет 26-летний педагогический стаж. Учитель истории и обществознания несколько раз становился обладателем гранта «Наш лучший учитель».

Ильдар Наилевич в числе других финалистов примет участие в финальных испытаниях и поборется за победу в масштабном конкурсе. Заключительные испытания запланированы на март. 33 участника представят свои уроки на базе московских школ, семинарах и круглых столах.