Уроженец Татарстана занял второе место на Московском марафоне

29-летний уроженец Татарстана Искандер Ядгаров стал вторым на прошедшем накануне Московском марафоне. Спортсмен почти всю дистанцию лидировал в забеге (вместе с Юрием Чечуном из Самары) и спор за звание победителя марафона решился на самом финише. Более опытный 34-летний Чечун, державшийся всю дистанцию за Ядгаровым, сумел сохранить больше сил на финишный рывок и выиграл забег. Время победителя — 2 часа 16 минут и 7 секунд. Девятью секундами позже финишную ленту пересек Ядгаров, который выигрывал Московский марафон в прошлом году.

Стоит отметить что Искандер Ядгаров не является профессиональным бегуном. Уроженец села Габишево, что под Казанью, Ядгаров уже много лет живет в Москве, работая программистом и популяризируя бег.

tatar-inform.ru