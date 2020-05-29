Уроженка Башкирии Гузель Фазлутдинова и ее земляки планируют провести в Швеции сабантуй

Гузель Фазлутдинова — человек, который всю жизнь посвятил медицине. Она профессионально занимается благородным делом — спасает жизнь и здоровье детям, которые родились недоношенными, а в период пандемии Covid-19 стала еще и волонтером — оказывает помощь нуждающимся.

Гузель родилась в Башкирии, в городе Белебее, окончила медицинское училище, долгое время работала в местных больницах и роддомах. Но так сложилось, что вместе с мужем-художником давно уехала из Башкортостана и живет в Швеции, поменяв свое имя «Гузель» на более легко произносимое для шведов «Гулия». Эта страна, известная своим особенным отношением к детям, семейным традициям и считающаяся самой благополучной в плане медицинского и социального обеспечения, жизни пожилых, пришлась им по душе.

Поработав в медицине новорожденных не только в Швеции, но и соседней Норвегии, Гузель знает про их систему здравоохранения очень много.

Про родной край она тоже не забывает, активно занимается поиском своих земляков по всей Европе. Для этого вместе со своей землячкой Альбиной Гайнановой она создала Скандинавское татаро-башкирское сообщество «Guzel Land», которое помогает множеству ее соотечественников находить друг друга, общаться и сохранять свои национальные традиции в Швеции. В прошлом году она стала делегатом пятого Всемирного курултая башкир, прошедшего в Уфе. В Facebook действует созданная ею страничка «Guzel Land». А еще Гузель с единомышленниками одержима идеей провести в Стокгольме первый сабантуй.

Гульчачак Ханнанова

bashinform.ru