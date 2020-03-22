Уроженка Казани, выпускница КФУ возглавила телеканал «Астрахань 24»

Уроженка Казани, выпускница КФУ Динара Межитова возглавила телеканал «Астрахань 24». Ранее должность генерального директора телеканала занимала Стелла Зверева, которая покинула этот пост 11 марта.



Межитова родилась 21 апреля 1979 года в Казани. Окончила Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция», работала в различных государственных, коммерческих и общественных структурах. С 2014-го занимала пост руководителя редакции областной газеты «Идель», освещавшей жизнь татар Астраханской области. С 2018 году стала главным государственным таможенным инспектором по связям с общественностью астраханской таможни. Межитова также является руководителем регионального отделения всероссийской общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики». В разные годы — заместитель председателя общества татарской культуры «Дуслык», член совета всемирного форума татарской молодежи. Замужем, воспитывает четверых детей.



Напомним, татарская общественность продолжает следить за происходящим в Астрахани, где не утихают дискуссии о возможном появлении в городе памятника Ивану Грозному. Между тем, как выяснил «БИЗНЕС Online», одной этой историей острота татарского вопроса в низовьях Волги не ограничивается. В частности, не исключено, что по итогам будущей всероссийской переписи населения — 2020 число этнических татар здесь может резко сократиться. Согласно переписи 2010 года, татар в области проживает чуть более 60 тыс. человек, что составляет 6% населения. Больше в Астраханской области проживает лишь русских (61%) и казахов (около 15%).



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