Усадьбе Зия Камали присвоили статус объекта культурного наследия

Усадьбе Зия Камали в Уфе присвоили статус объекта культурного наследия. Соответствующий приказ подписал начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкортостана Олег Полстовалов. Согласно приказу, усадьба признана памятником истории конца XIX — начала XX века. Копию документа на своей странице в «Фейсбуке» выложила член совета по правам человека при главе РБ, активист «Архзащиты» Эльза Маулимшина.

Как пояснила сама Маулимшина, после регистрации данного приказа в министерстве юстиции РФ можно будет говорить о том, что дому, где жил выдающийся религиозный деятель, больше ничего не угрожает.

Ранее председатель пятой комиссии совета по правам человека при главе Башкортостана Маулимшина обратилась к главе республики Радию Хабирову с просьбой сохранить исторический облик Уфы, в том числе дома известного татарского богослова Зия Камали, комплекс Третьей соборной мечети, дом Марьям Султановой-Акчуриной, доходный дом казыя Гиниятуллы Капкаева, дом муфтия Салимгарея Тевкелева и другие памятники истории и архитектуры. Как рассказала активист «Архзащиты» Уфы «БИЗНЕС Online», встреча с Хабировым прошла в рамках заседания совета по правам человека при главе республки, приуроченного к Международному дню прав человека.

Напомним, в июле 2019 года председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев также направил письмо на имя врио главы Башкортостана, где поставил вопрос о проблемах сохранения татарского исторического наследия в Уфе. Вице-премьер РТ просил обратить внимание на процесс разрушения исторического и культурного наследия города, которым в равной степени могут гордиться башкирский и татарский народы. Речь шла о возможном сносе двух домов Камали и комплекса Третьей соборной мечети, которая включает в себя саму мечеть, медресе «Хасания» и дом имама Мухутдина Сатаева.

Камали — великий просветитель и богослов начала ХХ века, основатель медресе «Галия», воспитавший целую плеяду учеников: Шайхзада Бабич, Сайфи Кудаш, Хасан Туфан и др. В его домах в разное время жили Мажит Гафури, Кудаш, Галимджан Ибрагимов и др. Сам Камали был ректором медресе «Галия» и на протяжении 12 лет служил имам-хатыбом в Третьей соборной мечети. Сейчас за сохранение зданий борется правнучка другого имама Третьей соборной мечети Сатаева, общественница Маулимшина.



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