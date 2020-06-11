Ушел из жизни актер Астраханского народного татарского театра

На 46 году после продолжительной болезни ушел из жизни бывший заведующий художественно-постановочной частью народного татарского театра Астраханского областного научно-методического центра народной культуры Ренат Джаббаров.

Ренат Раисович Джаббаров был талантливым и разносторонним человеком. Вся его жизнь неразрывно связана с татарской национальной культурой.

Родился в Астрахани, в 1995 году окончил Астраханское культурно-просветительское училище. В 2002 году пришел работать в театр, где им было сыграно множество ярких ролей, которые не раз покоряли зрителей своей эмоциональностью, искренностью и глубиной. В любом амплуа он всегда имел неизменный успех и признание.

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Это высказывание очень точно описывает Рената, способности которого были весьма разнообразны. Он был и актером, и ведущим, и сценаристом, и музыкантом.

Не оставляя основной работы в театре, он принимал активное участие в мероприятиях, направленных на сохранение и развитие татарской национальной культуры как в городе, так и в селах Астраханской области.

В нашей памяти Ренат Раисович навсегда останется целеустремленным, жизнерадостным, искренним и доброжелательным человеком.

Награжден Почётной грамотой Министерства культуры Астраханской области, медалью Всероссийского конгресса татар «За высокие заслуги перед татарским народом».

Прощание с Ренатом Раисовичем пройдет 11 июня в 13.00 в селе Яксатово, по адресу ул. Кирова 74.

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