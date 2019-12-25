Ушел из жизни генерал армии Махмут Гареев

Сегодня утром скоропостижно ушел из жизни выдающийся советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук, ветеран Великой Отечественной войны Махмут Ахметович Гареев. Ему было 96 лет.

Печальную новость Полпредству Татарстана сообщила семья Махмута Гареева.

Несмотря на серьезный возраст, он до последнего дня оставался в строю. Обладал светлым умом, завидной памятью и великолепным чувством юмора. Готовился посетить коллегию Министерства обороны России. Но не успел… Всегда активно участвовал в качестве почетного гостя мероприятия Полпредства Татарстана, в том числе заседания Клуба офицеров.

Махмут Гареев был человеком-легендой. На его глазах и при его непосредственном участии укреплялась мощь сначала советской, а затем российской армии.

У него уникальная судьба. Махмут Ахметович был участником шести войн. Боевое крещение принял в ноябре 1941 года в Битве под Москвой, в 18 лет командовал батальоном.

Генерал Гареев больше 20-ти лет возглавлял Академию военных наук. Если иногда не подводило здоровье, каждый день ходил на работу.

Он был душой и эмоциональным центром всех действий, связанных с Войной и Памятью. Активно участвовал в различных международных и всероссийских конференциях, неистово защищал историческую правду о Великой Отечественной войне от попыток осквернить героические страницы истории нашей страны.

На защиту Отчизны Махмут Ахметович вставал и с оружием, и с пером в руках. Написал два десятка книг, сотни научных работ и статей — все они посвящены оборонной мощи страны. Активно противостоял попыткам переписать историю, которых, к сожалению, в последнее время появляется всё больше.

Стоит отметить, что генерал Гареев много сделал и для возвращения доброго имени поэта-героя Мусы Джалиля. Именно благодаря помощи его немецких коллег были найдены приказы гитлеровского командования об аресте и казни. Теперь подвиг Джалиля подтвержден документально.

«Мы не напрасно жили, не напрасно сражались», — говорил Махмут Ахметович Гареев.

О дате, месте прощания и похорон сообщим дополнительно.

Исполком Всемирного конгресса татар выражает искренние соболезнования родным и близким покойного

tatmsk.tatarstan.ru