Ушел из жизни композитор Ренат Еникеев

13 марта на 83-м году жизни скончался один из самых уважаемых, почитаемых, известных и любимых народом композиторов Ренат Ахметович Еникеев.

Композиторы России и Татарстана глубоко скорбят, в связи с кончиной талантливого композитора, замечательного человека Рената Еникеева. Композиторское сообщество России с горечью приняло это известие. Для его родных и близких людей выразил слова соболезнования председатель Правления Союза композиторов России и Татарстана Рашид Калимуллин.

На протяжении долгих лет композиторское содружество искренне и сердечно ценило творчество Рената Еникеева. Его творческая деятельность была заметна и плодотворна не только в России, но и за рубежом.

Ренат Ахметович Еникеев – пианист, композитор, общественный деятель — родился 13 июня 1937 года в Казани. Несмотря на то, что музыкальные способности его проявились довольно рано, в Детскую музыкальную школу № 6 он поступил лишь в возрасте 11 лет, где занимался по классу фортепиано у Н.Н.Карукес – опытного педагога, оценившего и поддержавшего первые композиторские опыты талантливого ученика.

В 1952 – 56 годы Р.Еникеев – учащийся Казанского музыкального училища – обучается композиции у Ю.В.Виноградова. Среди сочинений этих лет — произведения самых разных жанров камерной музыки: от песен до инструментальных пьес.

В 1956 году музыкант поступает в Казанскую государственную консерваторию, где занимается по двум специальностям: композиции – у А.С.Лемана и фортепиано – у Н.Б.Рецкер. В годы учебы композитор создает произведения, которые сразу же стали репертуарными и положили начало его творческой биографии. Это – Вариации для фортепиано, Трио, Струнный квартет №1 и др. В качестве дипломной работы был представлен Концерт для фортепиано с оркестром, явившийся в истории музыкального искусства Татарстана фактически вторым произведением данного жанра (после концерта Р.Яхина). Драматическая форма высказывания, самобытное претворение народно-песенных интонаций, преломление некоторых элементов прокофьевского стиля (токкатность, вводнотоновые соотношения аккордов и тональностей, ударная трактовка фортепиано) получили развитие в последующих произведениях композитора.

Еще в годы учебы в консерватории Р.Еникеев преподает в Музыкальном училище. После окончания консерватории он в течение 60-х гг. работает солистом и концертмейстером в Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая, Государственном Комитете по телевидению и радиовещанию, заведующим музыкальной частью Татарского государственного Академического театра им. Г.Камала.

70-е годы ХХ столетия явились в творчестве Р.Еникеева периодом наибольшей активности, ярких достижений и открытий. Жанрово разнообразной и репрезентативной становится область камерно-инструментальной и вокальной музыки, создаются новые романсы, песни, музыка к драматическим спектаклям. Почти каждый из этих опусов является новаторским в образно-драматургическом и стилевом планах, знаменует собой новый шаг в развитии того или иного жанра, занимает достойное место в концертном репертуаре. Многое из созданных в эти годы произведений композитора вошло в сокровищницу татарской музыкальной культуры. Цикл остроумных театрализованных миниатюр «Четыре басни по Крылову» открывает сатирическое направление в татарской музыке. Принципиально новым шагом в развитии жанра фортепианной сонаты явились три опуса Р.Еникеева. Их характеризуют подлинно симфонический размах, новое развитие традиций европейской музыки, что послужило рождению нового для татарской музыки жанра «драматической сонаты».

Последние десятилетия ХХ века также ознаменованы творческими поисками. Композитор осваивает новую для него область симфонической и вокально-симфонической музыки. Это – Диптих для виолончели и оркестра, Триптих для скрипки с оркестром, Поэма «Памяти Мусы Джалиля» для хора, оркестра, органа и чтеца на стихи Х.Туфана, Монолог «Враги» на стихи Г.Тукая для голоса с оркестром.

Р.Еникеев – большой мастер камерной музыки, представленной различными видами как ансамблевой (дуэты, трио, квартеты, пьесы для ансамбля скрипачей и др.), так и сольной. Будучи пианистом, он особенно последовательно и успешно работает в сфере фортепианной музыки (концерт, сонаты, сонатины, циклы пьес). Особенно большой вклад Р.Еникеев внес в современный детский педагогический репертуар. Созданием цикла пьес для фортепиано «Сайдашстан» композитор явился, по существу, основоположником нового жанра в татарской музыке – авторизованной транскрипции (опыт сродни «Кармен-сюите» Р.Щедрина). Бережно и трепетно относясь к авторскому оригиналу, Р.Еникеев смело обновляет отдельные параметры музыки основоположника, в полной мере раскрывая её истинные достоинства и красоту.

Образный мир сочинений Р.Еникеева многогранен, вмещает в себя активность, действенность и лирическую созерцательность, трагедийный пафос и импрессионистскую изысканность, углубленное размышление и юмор. Композитор прекрасно ощущает природу каждого жанра, эффектно используя его специфические формы и средства. Склонность к камерным принципам письма выявляется в преобладании в музыке детализированного штриха, психологизма, а также в лаконизме высказывания, утонченности формы.

Украшением репертуара ведущих певцов Татарстана (академических и эстрадных) являются песни композитора. Такие его произведения в этой сфере, как «Ак дулкыннар» (Белые волны), «Ляйсан» (имя девушки) на ст. М.Хусаина; «Њрлђрећне менгђч» (На вершине твоей, родная земля) на ст. СюХакима; «Синен эзлђр» (Твои следы) на ст. Р.Ахметзянова, «Бэхет» (Счастье) на ст. М.Джалиля и др. стали по существу классикой татарского вокального искусства.

Яркая национальная самобытность – одно из несомненных достоинств творчества Р.Еникеева. Для него характерна прочная опора на традиции татарской народной музыки. Большой знаток фольклора, Еникеев — мастер обработок народных песен, отличающихся оригинальностью стиля. Используя фольклорные напевы в своих произведениях (например, «Магира» в Балладе для фортепиано, «Анам кабере янында» — «У могилы матери» в Сонате №2, или в Рапсодии для симфонического оркестра) он подвергает их масштабному или утонченно детализированному переинтонированию. Композитор тонко чувствует специфику народного музыкального мышления, его глубинную сущность. В своем творчестве он обращается к фольклору не только татар, но и других народов: башкирскому («Четыре басни по Крылову»), казахскому, узбекскому, киргизскому, таджикскому («Тюркские напевы»). Фольклорные традиции органично сочетаются в его музыке с самыми современными средствами ладотонального, гармонического, полифонического письма, фактурными и метроритмическими приемами.

Музыка Р.Еникеева занимает прочное место в современном концертном и педагогическом репертуаре. Сам композитор – замечательный пианист – часто выступает в качестве солиста и аккомпаниатора. Композитор удостоен званий заслуженного деятеля искусств ТАССР (1979), РСФСР (1987), народного артиста Республики Татарстан (2002), Лауреата Государственной премии РТ им. Г.Тукая (1983).

Национальный Совет Всемирного конгресса татар выражает глубокие соболезнования родным и близким Рената Еникеева.