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Ушел из жизни ветеран здравоохранения Нил Халфиев

Ушел из жизни ветеран здравоохранения Нил Халфиев

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Личности, Главные новости, 25.09.2020 0 6

На 81-году жизни в Татарстане умер кандидат медицинских наук, ветеран-участник Великой Отечественной войны Нил Габидинович Халфиев.

На его счету большое количество передовых достижений в медицине, он автор множества научных работ и статей, а также двух изобретений, которые внедрены в медицинскую практику, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Нил Габидинович вошел в историю как автор книги «Краткий русско-татарский словарь для работников здравоохранения», которая используется в работе врачей и студентов-медиков и по сей день.

rt-online.ru

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