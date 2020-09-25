Ушел из жизни ветеран здравоохранения Нил Халфиев

На 81-году жизни в Татарстане умер кандидат медицинских наук, ветеран-участник Великой Отечественной войны Нил Габидинович Халфиев.

На его счету большое количество передовых достижений в медицине, он автор множества научных работ и статей, а также двух изобретений, которые внедрены в медицинскую практику, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Нил Габидинович вошел в историю как автор книги «Краткий русско-татарский словарь для работников здравоохранения», которая используется в работе врачей и студентов-медиков и по сей день.

rt-online.ru