Ушел из жизни заслуженный деятель искусств Татарстана Махмут Нигмедзянов

Музыковед, профессор, ученый-фольклорист, заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая и ветеран войны Махмут Нигмедзянов скончался в возрасте 90 лет.

«В последнюю неделю ситуация была очень тяжелой. Сегодня ночью ушел. Похоронен утром на кладбище поселка Осиново. Сам он так и сказал. На этом кладбище похоронены наши мамы», — рассказала супруга ученого.

Махмут Нигмедзянов посвятил свою жизнь изучению татарской народной музыки и преподавал в Казанском музыкальном училище. В 1967-1973 годах был художественным руководителем Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. В 2017 году вышел в свет масштабный труд ученого «Моя нация».

rt-online.ru