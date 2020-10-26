Ушла из жизни хормейстер Госансамбля песни и танца РТ Венера Гараева

Сегодня на 77-м году жизни после продолжительной болезни скончалась народная артистка Республики Татарстан, хормейстер Государственного ансамбля песни и танца РТ Венера Хасановна Гараева.

Церемония прощания состоится 27 октября в 8.30 ч. по адресу ул. Татарстан, д.52 (во дворе дома).

Гараева Венера Хасановна родилась 25.06.1943 г. в д. Сюля Сабинского района Татарской АССР.

Начала работать в Государственном ансамбле песни и танца ТАССР с 1961 года артисткой хора. В 1973 году окончила Казанскую Государственную консерваторию по специальности дирижер хора, преподаватель хоровых дисциплин.

С 1978 года по 2007 год Гараева Венера Хасановна — главный хормейстер Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан.

С 2007 года по настоящее время была дирижером хора Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан.

Гараева В.Х. – один из творческих лидеров ансамбля, авторитетный и высококвалифицированный специалист в области хорового пения, знающий специфику исполнения народных песен, владеющий национальной исполнительской культурой, знаток национального музыкального фольклора. Благодаря Венере Хасановне Гараевой в репертуар хоровой группы Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан вошло множество татарских народных песен и сохранен высокий уровень исполнения «золотого фонда» ансамбля, созданных такими мастерами, как А. Ключарев, М. Музафаров, А. Абдуллин.

За заслуги в области советского музыкального искусства Гараевой В.Х. в 1980 году было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Татарской АССР», а в 1987 году почетное звание «Народный артист Татарской АССР».

За многолетний плодотворный труд на благо республики, достойный вклад в развитие музыкального искусства в Татарстане в 2003 году Гараева В.Х. награждена «Благодарственным письмом Президента Республики Татарстан», а в 2018 году — награждена государственной наградой Республики Татарстан медалью «За доблестный труд».

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