Ушла из жизни Ильгиза Габдулгафарова

Сегодня ушла из жизни ученый, преподаватель Оренбургского государственного педагогического университета, общественный деятель Габдулгафарова Ильгиза Мухаметгалеевна.



Она является автором 250 научных статей и публикаций. Отличник народного просвещения, Заслуженный работник высшей школы РФ.



Ильгиза Мухаметгалеевна вела большую общественную работу: возглавляла общественный институт истории народов Оренбуржья имени Мусы Джалиля. Многие годы являлась редактором альманаха «Евразийское ожерелье», членом редакционной коллегии журнала «Этнопанорама». Внесла большой вклад в развитие областной газеты «Яңа Вакыт».



Ильгиза ханум участвовала во многих мероприятиях, проводимых Всемирным конгрессом татар. Неоднократно была делегатом Съезда татарских ученых. Делегат 2-го и 4-го съездов Всемирного конгресса татар.

Своим оптимизмом, жизненной энергий напутствовала молодежь к патриотизму, изучению и сохранению культуры, языка и традиций своего народа. Ежегодно проводила вечера памяти Мусы Джалиля в Оренбургском государственном педагогическом университете.



Ильгиза Мухаметгалеевна в течении многих лет была членом Президиума РОО ТНКА. Принимала активное участие в организации многих областных и межрегиональных мероприятий.

Исполком Всемирного конгресса татар выражает глубокие соболезнования родным и близким Ильгизы Мухаметгалеевны.