Уверенной поступью

Одним из значимых событий в жизни татар, связанных с празднованием 100-летия со дня образования Татарской АССР, стал созыв международного союза «Всемирный конгресс татар» на свое расширенное заседание, которое проходило в период с 28 по 30 августа 2020 года. На свой форум собрались представители татарской общественности России и представители некоторых иностранных государств. В работе форума приняли участие делегаты из Самарской области. Своими впечатлениями о проходившем заседании поделился и член Национального Совета международного союза «Всемирный конгресс татар» Президент СРТОО «Дуслык» («Дружба») Фахрутдин Бадретдинович Канюкаев.

Форум проходил, как всегда на высоком организационном уровне. Нынешнее заседание проходило в условиях празднования 100-летия со дня образования Татарской АССР. Свой отпечаток наложил и коронавирус , в связи с чем количество участников форума было ограничено. От Самарской области из заявленных нами 18 человек участвовало всего 6 делегатов: Председатель совета СОТНКА Горланов А.И., директор школы «Яктылык» Газизов Р.Р., председатель НКАТ г.о. Сызрань Шарафутдинов Р.И., заместитель президента СРТОО «Дуслык» Халиуллов М.М., глава Камышлинского района Багаутдинов Р.К. и я., – сказал Ф. Канюкаев. – В основу работы заседания, а также в принятой резолюции, – продолжил он, – были положены «Стратегия действия» – программа деятельности татарского народа, принятая Национальным собранием (Миллят Жыены), а также статья президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова «Татары: верность традициям, уверенность в будущем», опубликованная в средствах массовой информации. В докладах и выступлениях делегатов форума звучал вопрос о сущности татарской нации и культуры в условиях всеобщей глобализации, сохранении единства татарского мира, противостоянии от «растворения» идентичности татарской нации в доминирующих культурах. Было подчеркнуто, что татары имеют мощный внутренний ресурс, который необходимо использовать и который позволяет противостоять различным угрозам и двигаться вперед.

На вопрос о конкретных направлениях деятельности татарского сообщества, принятых на форуме, Фахрутдин Канюкаев сказал:

Нынешнее поколение татар несет большую ответственность перед предками, которые оставили нам богатое историко- культурное наследие, великие достижения на пути борьбы за сохранение своей нации, своей национальной идентичности, а также перед будущими поколениями. Исходя из этого и были приняты основные направления деятельности татар, татарских общественных организаций. Вот некоторые из них:

В области организационной работы о целесообразности создания в регионах советов (шура), объединяющих представителей татарских общественных организаций. В Самарской области свою деятельность осуществляет несколько татарских национально — культурных организаций. У них общая задача, общая цель — работа по сохранению татарского языка, истории, культуры, национальных традиций и т.д. К сожалению, некоторые из них работают разрозненно. Мы работаем над этим вопросом. В этом же разделе — обеспечение жизнедеятельности татар в мире и согласии с представителями других народов, поддержка проектов, направленных на укрепление единства татарского мира на основе общих культурных ценностей и другие.

Сохранение и развитие татарского языка. В этом разделе резолюции уделено внимание на целевой работе с родителями. Известно, что родной язык начинается в семье. Если семья — татарская и родители общаются на своем родном языке, то и дети будут знать свой язык. В смешанных семьях, когда «он» или «она» другой национальности, то в этих семьях сохранение татарского языка проблематично. В этой области возникает необходимость объединения усилий татарских общественных организаций, мусульманских религиозных объединений по пропаганде национальных семейных ценностей на основе богатой истории, культуры, национальных обычаев и традиций татарской нации.

В резолюции также выделены разделы, связанные с выявлением, сбережением и обогащением культурного наследия; работой с молодежью; с поддержкой деловой активности татар; с сохранением и укреплением семейных ценностей; с поддержкой народного творчества и другие.

Для нас, татар, очень важным является то обстоятельство, что благодаря деятельности Всемирного конгресса татар, всемерной поддержки президента Республики Татарстан, Рустама Минниханова кандидатуру которого на пост президента на выборах 13 сентября поддерживают не только татарстанцы, но и татары, проживающие вдали от своей национальной Родины, татарское национальное движение шагает вперед, реализуя намеченные цели, выполняя задачи по сохранению своей татарской нации, истории, культуры и, конечно же родного татарского языка.

В заключении своего небольшого интервью Фахрутдин Бадретдинович сказал, что успех в реализации изложенных в стратегии действия задач зависит от каждого из нас, от тех ,в ком живет национальный дух, кто идентифицирует себя татарином и не только на словах, а на деле, на практике вносит свой вклад в сохранение нашей татарской нации.

Идеал Галяутдинов,

Советник Президента СРТОО «Дуслык»(«Дружба»)

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