Узбекистан написал «Татарча диктант-2020»

26 сентября 2020 года прошла Всемирная акция «Татарча диктант-2020». Мероприятие прошло в режиме онлайн во всем мире. К ней присоединились активисты Татарских общественных культурных центров Республики Узбекистан из городов Ташкент, Янгиюль, Джизак, Самарканд, Бухара, Навои, Ургенч, Карши, Фергана и др.

Информация об акции была размещена на сайте и в социальных сетях Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан, Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан, Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкент, ведущих информационных каналов Республики Узбекистан.

Старт акции был дан на площадке Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан, где, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, собрались члены Правления и активисты Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента и активисты Совета татарской молодежи при ТОКПЦ г.Ташкента. В этом году более 100 человек в Узбекистане приняло участие в написании диктанта. Самой молодой участнице на момент проведения было 4 года, а самому старшему 75 лет.

После объявления результатов диктанта, каждому, кто принял участие в акции, будут вручены сертификаты участника.

Всемирная акция освещалась корпунктом ТНВ-Планета в г.Ташкенте.

Представительство

Республики Татарстан

в Республике Узбекистан