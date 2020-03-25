Узбекские татары ищут свое наследие

В недалеком будущем непременно увидит свет энциклопедия «Татары в Узбекистане», рассказал известный казанский востоковед Азат Ахунов, совершивший очередную поездку по республике.

-Для чего мы изучаем Узбекистан и какую роль этот регион сыграл в истории татар?

Ислам пришел к нам из Средней Азии, наши выдающиеся ученые прошлого получали образование в знаменитых медресе Бухары, Самарканда и Коканда. С середины XIX века пошел обратный процесс — татарские учителя обучали местное население разным наукам, несли свет просвещения и прогресса.

В Ташкенте и других городах Узбекистана широко развернулись татарское купечество и промышленники. Массы татар хлынули в эти края в голодные и неспокойные годы первых лет советской власти. В период СССР десятки тысяч татар прибыли в Узбекистан в качестве ценных и востребованных специалистов для вновь возводимых промышленных предприятий, для работы в вузах, научных учреждениях, газетах и журналах, театрах и музеях.

К примеру, можно назвать имена Газиза Губайдуллина и Булата Салиева, которые фактически создали советскую историческую науку Узбекистана.

Все это не осталось бесследно: тысячи книг и рукописей, других артефактов переместились вслед за владельцами в Туркестан. То, что считается у нас утерянным, вполне может находиться в архивах и библиотеках Ташкента и других городов Узбекистана. И тому есть реальные примеры.

Наша задача найти их и ввести в научный оборот, закрыть пробелы в нашей истории и культуре. Множество редких документов все еще на руках потомков татар, которые также толком не изучены.

Надо действовать быстро, пользуясь благоприятной политической обстановкой, прекрасными отношениями между Россией и Узбекистаном, Казанью и Ташкентом.

Все это может исчезнуть, разрушиться от времени, закрыться под замок. Надо сказать, что доступ в архивохранилища Узбекистана и сейчас очень и очень непростой. Но тем не менее даже в таких условиях удалось набрать немало материала, который здорово поможет закрыть белые пятна, которых еще немало в нашей гуманитарной науке.

Через два года пройдет перепись, и тогда мы узнаем точное число наших соплеменников, но сами узбекистанские татары называют цифру в 300 тыс. человек. И это немалое число, даже если учесть, что примерно столько же татар покинуло республику после развала Советского Союза.

Следующей осенью свое 30-летие будет отмечать татарский общественный культурно-просветительный центр Ташкента. Его руководитель Ришат Набиуллин — тяжеловес в прямом и переносном смысле. Мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, профессор, в прошлом проректор двух ведущих вузов Узбекистана, бизнесмен — руководитель крупной транспортной компании. Чтобы добиться таких высот представителю нетитульной национальности, надо быть на две головы выше других кандидатов.

Ринат Шигабдинов — главный по татарам в Узбекистане, историк, исследователь и просто бескорыстный, искренний и отзывчивый человек.

Все эти люди — лицо Татарстана и татар Узбекистана. Здесь их все знают и уважают. Надо отдать им должное — без их помощи наша миссия в Узбекистане была бы не столь успешной.

В эту поездку судьба занесла нас в Фергану. До последнего времени Татарским культурным центром руководил Равиль Тугушев, предприниматель, музыкант, певец, поэт. Мы нашли его в своем офисе — он торгует оргтехникой. С этих доходов в немалой мере и живет татарский культурный центр Ферганской области.

Он создал несколько ансамблей, в том числе и детских, проводит Сабантуи, ставит спектакли.

Как о большом событии, татары Ферганы говорят о недавнем визите вице-премьера Василя Шайхразиева. Тугушеву вручили медаль «За особые заслуги перед татарским народом». Для лидера татар Ферганы — это высшая награда.

Местные татары хорошо владеют узбекским и русским, но проблема с родным языком стоит как никогда остро. Они не просят денег, сами готовы скинуться на зарплату преподавателю татарского языка, но кто сюда поедет?

«Этот вопрос я поднимал в прошлом году на конференции в российском посольстве, — говорит Тугушев. — И когда-то пытался найти такого преподавателя, объявления давал в газете, чтобы он мог учить наших детей. Но не получилось, потому что нет сегодня в Фергане человека, который одновременно знал бы литературный русский язык и литературный татарский. В Узбекистане есть кыргызские школы, казахские, таджикские, но нет татарского класса. Ни одного!

Давайте мы сделаем центр по подготовке учителей татарского языка. Но без Татарстана это невозможно. Хотя бы в Ташкенте, а мы отсюда будем посылать из всех областей на обучение или переподготовку. Это нам необходимо, потому что язык теряется. Мы все делаем, чтобы сохранить язык: читаем татарские книги, газеты, ставим спектакли. Но только этим мы не спасем родной язык».

Татары Узбекистана желают, чтобы был создан «Дом Татарстана» для размещения в нем крупных офисов татарстанских организаций и предприятий, созданных и создаваемых в Узбекистане, со своим актовым и конференц-залами, а также офисом татарского центра Ташкента, чтобы в одном здании были все объединены, в том числе корпункт ТНВ.

Таких активистов, как Равиль Тугушев, немало по всему Узбекистану. В Ташкенте мы повстречали немало людей, которые занимаются сохранением татарского наследия, собирают письма, документы, фотографии, семейные предания, связанные с жизнью татар в Узбекистане. Это местные краеведы Рафаэль Зарипов, Румия Девликамова и многие другие.

Одной из целей поездки в Ферганскую долину была встреча с известным узбекским ученым, профессором Наманганского университета, доктором исторических наук Абдуллой Расуловым. Основная его тема научных исследований— это деятельность татар в Туркестане.

В 1990 году он окончил аспирантуру истфака КГУ и с теплотой вспоминал годы учебы, своих учителей и Казань. Он до сих пор не может забыть то время, когда, будучи простым аспирантом, мог долго и продуктивно работать в архивах Ташкента, Бишкека и Ашхабада. При этом все расходы, в том числе и авиабилеты, оплачивало государство.

Мало кто из ученых не только Узбекистана, но и в целом в Средней Азии занимается татарской тематикой. Последняя книга на эту тему под названием «Урта Осиё ва Волга буйлари: XVI–XIX асрлар» («Средняя Азия и Поволжье: XVI–XIX века») вышла еще в 1965 году под авторством Хамида Зияева. Расулов написал несколько книг на татарскую тему, и все они были изданы на узбекском языке, за исключением одной, которая была переведена на турецкий язык и вышла в Анкаре.

Два ученика Абдулла Расулова — Алишер Исокбаев и Дилфуза Насретдинова — также изучают историю татар. У Насретдиновой недавно вышла очень интересная книга под названием «Туркистоннинг маданий ҳаётида татар-бошқирд аёлларининг тутган ўрни» («Роль татаро-башкирских женщин в культурной жизни Туркестана»). Все они вместе выпустили новый труд, посвященный роли татар в общественно-политической жизни Туркестана. Профессор Расулов мечтает издать эту книгу в Казани.

Если обобщить, что можно сказать о татарах Узбекистана? В первую очередь многие говорили о том, что в последнее время заметно изменилось отношение к ним со стороны государства, чиновников, местного населения. Растет авторитет Татарстана, и с этим меняется в лучшую сторону отношение и к местным татарам.

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