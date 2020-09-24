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В 100 мечетях Татарстана стартуют курсы татарского языка

В 100 мечетях Татарстана стартуют курсы татарского языка

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Религия, Главные новости, 24.09.2020 0 4

С 1 октября текущего года в мечетях Татарстана вновь заработают курсы изучения татарского языка: в новом учебном году уроки пройдут на 100 площадках. Курсы татарского языка, которые охватят все города и большинство районных центров нашей республики, в этом году проводятся в четвертый раз в рамках 100-летия со дня образования ТАССР и Года родного языка, объявленного ДУМ РТ.

В 2020-2021 учебном году курсы татарского языка начального уровня охватят 45 мухтасибатов республики, в том числе 45 казанских мечетей. Уроки татарского будут проводиться по методике и учебнику, разработанным в Российском исламском институте. На сегодняшний день для организации курсов учебные кабинеты в мечетях оборудованы необходимыми учебными принадлежностями, обеспечены учебными пособиями, техническими средствами. В мутасибаты Татарстана поступили учебники, изданные в ИД “Хузур”. Кроме этого, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции во время занятий, в мечетях будут учтены все санитарно-эпидемиологические требования: слушатели курсов должны быть в медицинских масках и пользоваться антисептиками при входе.

Курсы татарского языка в мечетях будут проводиться два раза в неделю. Учебный курс рассчитан на 48 академических часов, продолжительность составляет 6 месяцев (с 1 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года).

Время проведения занятий будет определяться на каждой площадке отдельно с учетом пожеланий слушателей. По опыту они проходят в вечерние часы. Программа интенсивного курса направлена на изучение разговорного татарского языка,  освоение ситуативных лексических наборов и развитие коммуникативных навыков. Кроме того, для всех желающих будет предусмотрена возможность ознакомления с исламской культурой, а также обучения арабскому таджвиду.

К обучению привлечены опытные преподаватели из числа дипломированных специалистов – филологов татарского языка. Для организации учебного процесса Духовным управлением мусульман РТ и Издательским домом «Хузур» совместно со специалистами кафедры татарского языка и национальной культуры Российского исламского института издано обновленное учебное пособие «Татар теле». Учебник в этом году усовершенствован и издан в соответствии с федеральными образовательными стандартами специально для краткосрочных курсов тиражом 2500 экземпляров. В новом издании учтены пожелания и предложения преподавателей предыдущих курсов.

В 2019-2020 учебном году курсы татарского языка при 20 мечетях республики успешно завершили 436 слушателей. Все они получили сертификаты об освоении языка на начальном уровне. В целом опыт организации курсов татарского языка в мечетях Татарстана реализуется с 2018 года. Всего эти курсы окончили 1 327 человек.

На занятия приглашаются все желающие. Курсы татарского языка бесплатные.  При успешном завершении курсов слушателям будут выданы сертификаты.

dumrt.ru

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