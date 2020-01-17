В 146 школе Калининского района Санкт-Петербурга появится стенд, посвященный Мусе Джалилю

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин встретился с дочерью известного поэта-воина, Героя Советского Союза Мусы Джалиля Люцией Мусаевной Джалиловой.

Постоянное представительство Республики Татарстан совместно с Люцией Мусаевной и одной из школ Санкт-Петербурга готовит проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С целью патриотического воспитания подрастающего поколения, в средней общеобразовательной школе 146 Калининского района готовится к открытию стенд, посвященный Мусе Джалилю, где будет показана судьба поэта-воина.

Нв встрече обсудили вопросы открытия стенда, его информационную часть и внешний облик.

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