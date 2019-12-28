В 2019 году Комитет «Халяль» ДУМ РТ выдал 124 свидетельства предприятиям

ЧУККП «Комитет по стандарту «Халяль» – единственный орган по сертификации на территории Татарстана, имеющий полномочия от Духовного управления мусульман РТ для осуществления контроля за производством и реализацией халяльной продукции. В 2019 году Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ выдал свидетельства о соответствии стандарту халяль 124 предприятиям. Всего в реестре Комитета 120 сертифицированных предприятий. 75 из них – из Татарстана, остальные 45 – из разных регионов России. 13 предприятий производят мясную продукцию, 14 – мясо птицы, 16 – мясные полуфабрикаты, 14 – молочную и масложировую продукцию, 25 – хлебобулочные и кондитерские изделия, 15 предприятий предоставляют услуги общественного питания, остальные 23 занимаются другими видами деятельности. Наиболее крупными предприятиями, сертифицированными Комитетом ДУМ РТ, являются: «Челны Бройлер», «Ак Барс» «Пестрецы», «Акашевская», компании «Макфа» и «Юнилевер Русь».

В этом году в рамках заседания 17-й Генеральной Ассамблеи Всемирного совета «Халяль» (Word Halal Council) в Индонезии Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ впервые утвердили и включили в состав членов исполнительного комитета (Executive committee) Всемирного Совета Халяль (World Halal Council). Кроме того, Комитету также был продлен сертификат WHC. Документ дает право голосовать на заседаниях Ассамблеи и принимать участие в ее деятельности. Таким образом, сертификат этой авторитетной организации является свидетельством международного признания деятельности Комитета. Впервые Комитет стал членом WHC в 2014 году.

С целью развития торговых, экономических, социокультурных связей Татарстана с другими регионами и странами, презентации потенциала «халяльного» сегмента российской экономики и оценки продукции и услуг халяль российских поставщиков, Комитетом ДУМ РТ совместно с Агентством инвестиционного развития РТ в Казани была организована ежегодная Международная выставка Халяль-индустрии – «RUSSIA HALAL EXPO 2019», которая является одной из крупнейших выставок в Российской Федерации за всё время развития халяльной индустрии. RUSSIA HALAL EXPO 2019 продемонстрировала практически все сферы экономики, объединив в себя компании секторов продовольствия и питания, косметической и химической промышленности, индустрии моды и красоты, туризма и гостеприимства, оптово-розничной торговли, финансов и инвестиций, товаров народного потребления и пр. Всего свыше 100 экспонентов.

Кроме того, в 2019 году Комитетом по стандарту «Халяль» ДУМ РТ было организовано халяльное питание для участников 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани. Ежесуточно в дни проведения соревнований в зоне халяльного питания отпускалось около 2000 порций. Всего с начала соревнований здесь выдали около 8300 порций, приготовленных по стандартам халяль. Таким образом, зону халяльного питания посетили свыше 20% всех участников WorldSkills, в том числе юниоры до 18 лет.

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