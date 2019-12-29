В 2019 году в Татарстане открылись 18 новых мечетей

Уходящий год в жизни уммы запомнится открытием новых мусульманских религиозных храмов и центров. Всего в течение 2019 года в Татарстане было открыто 18 новых мечетей. Так, дома Аллаха озарили светом мухтасибаты Актанышского, Апастовского, Арского, Бавлинского, Буинского, Мамадышского, Муслюмовского, Нурлатского, Сабинского, Спасского, Балтасинского районов, а также Советского района г.Казани. В их числе — мечеть села Назяр Агрызского района, открытие которой ожидается 29 декабря. Стоит отметить, что в ряде районов, например, в Бавлинском, Буинском, Муслюмовском и Мамадышском мухтасибатах в течение года были открыты даже по две мечети. Мечеть, открывшаяся при колонии-поселении №17 в селе Дигитли Мамадышского района, была одной из долгожданных. Деревянное здание и оборудованное всем необходимым тахаратханэ построили сами заключенные мусульмане всего за три месяца. Таким образом, на сегодняшний день все исправительные учреждения Татарстана полностью обеспечены мечетями.

Стоит отметить, что церемонии открытия мечетей проходили при участии муфтия Татарстана, представителей местных властей, меценатов, спонсоров, мусульманского актива районов и сел. Чтобы разделить радость верующих, муфтий хазрат лично принял участие в открытии мечети “Наиль” в Актанышском районе, мечети в селе Потап-Тумбарлы Бавлинского района, мечети “Миннегуль” в городе Нурлат и мечети “Салях” в Казани.

Кроме того, в этом году в Татарстане были открыты 3 мусульманских центра – досугово-развивающий центр «Камалия» в Чистополе, мусульманский образовательный центр имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина в Нурлате и здание медресе при мечети «Ихлас» в поселке Васильево Зеленодольского района.

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