В 2020 году в премии «Глаголица» участвуют авторы из Израиля и стран СНГ

В 2020 году на VII сезон Независимой литературной премии «Глаголица» прислали работы молодые авторы из Израиля и стран СНГ. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор благотворительного фонда «Счастливые истории» Гульшат Валиева.

«Сейчас работы приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Кыргызстана. Есть работы из Израиля, Белоруссии, Петрозаводска, Камчатки, Норильска, но очень мало работ из Татарстана», — сказала Валиева.

В седьмом сезоне конкурса зарегистрировано уже около 300 конкурсных работ, в том числе из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Красноярского края, Башкортостана, Кыргызстана и Казахстана.

«Хотелось бы, чтобы как можно больше ребят принимали участие и писали на татарском и русском языках, а также присылали переводы», — отметила спикер.

Конкурс бесплатный, участникам нужно лишь зарегистрироваться, подать свою работу и, если она прошла в лонг-лист, оплатить билет до Казани. Вся остальная программа конкурса, которая включает походы в театр, экскурсии и творческие мастер-классы, оплачивается из призового фонда премии.

Марат Ишкильдин

tatar-inform.ru