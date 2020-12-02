В 2020 году журналу «Татарстан» исполняется ровно век! 100 лет он прошагал плечом к плечу с Татарстаном, прожил бок о бок с татарстанцами, находился лицом к лицу с героями каждого своего номера… Был участником и летописцем всех событий, вещателем и хранителем самых разных историй, другом писателей, поэтов, журналистов и, самое главное, своих читателей. В отделе периодических изданий Национальной библиотеки РТ хранятся почти все номера журнала за 100 его последних (или первых!) лет – кладезь разнообразной информации, оригинальных рассказов и уникальных историй, написанных, изданных и увековеченных на его пожелтевших от времени страницах.

– Надеюсь, что 100-лет­ний юбилей «Татарстана» мы тоже будем отмечать, уже в другом веке. Каким будет это время, мы не знаем. Но люди будут жить, строить, работать, творить. Конечно, будут выходить журналы и га­зеты. И среди них наше любимое издание – жур­нал «Татарстан», – писа­ла Асия Махнина в своей статье, посвящённой 75‑летию журнала.

При рождении – 1 декабря 1920 года – журнал получил имя «Вестник областкома РКП ТССР». Первый номер родился через полгода после подписания Декрета об об­разовании ТАССР тиражом 3000 экземпляров и стал ро­доначальником нового теоретического и политического издания молодой республики. Его отцом-основателем, главным редактором и самым «писучим» журналистом был первый секретарь обкома партии Александр Таняев.

В годовалом возрасте, с сентября 1921-го, журнал пре­вратился в «Спутник агитатора». Он освещал вопро­сы НЭПа, основные задачи «нового курса».

С ноября 1921 года стал выходить «Коммунистический путь» – печатный орган обкома РКП(б) и Главполитпро­света Татреспублики. Выпущено было 26 номеров, тираж в разные годы варьировался от 1200 до 2000 экземпляров. «С первых своих шагов журнал ощущал партийную заботу и внимание, – рассказывает Асия Махнина, заведующая отделом периодических изданий Национальной би­блиотеки РТ. – Его работой лично интересовался Ленин, и в его кремлёвской библиотеке находится 10‑й номер журнала за 1922 год».

В годовщину смерти вождя мирового пролетариата и в па­мять о нём с 21 января 1925 года «Коммунистический путь» переименовали в «Путь Ильича». Он стал широко освещать дело Ленина, развитие коммунизма в СССР и за рубежом.

Журнал стал уделять больше внимания событиям в об­ласти культуры. В 1925 году Татреспублика участвовала в международной декоративной выставке в Париже, чи­таем об этом: «Татреспублика выставила очень богатый отдел вышивок, головных уборов, есть также особый щит с книгами на восточных языках, среди которых книга Татреспублики резко выделяется».

Наряду с политическими материалами в журнале стали появляться литературные произведения – стихи, очерки, рассказы, критика, много иллюстраций и фото.

В марте 1926‑го «Причал» опять переименовали. На сей раз в «Спутник партийного ак­тивиста» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ежемесячный теоретический и политический орган обкома ВКП(б) вышел ровно 10 раз на русском языке.

В пару к «Спутнику партийного активиста» на татарском языке стали издавать журнал обкома партии «Джитэк­че» («Руководитель»). В 1932 году он был переименован в «Татарстан большевигы». Всего до начала Великой Отечественной войны вышло 139 номеров.

Во время Великой Отечественной войны и послевоенной разрухи выпуск журнала был приостановлен. А с января 1958 года возобновлён под названием «Коммунист Тата­рии» («Татарстан коммунисты») на русском и татарском языках. Тираж в разные годы варьировался от 6000 до 30 000 экземпляров. На страницах издания печатали выступления секретарей обкома КПСС, лекции и консультации о комму­низме и социализме, материалы по экономике, политике, истории, образованию, литературе… Их авторами выступали научные работники, руководители предприятий, обществен­ные активисты.

С 1991 года «Коммунист Татарии» стал «Татарстаном». «В добрый путь, «Татарстан», будь достоин своей многотысяч­ной аудитории», – говорилось в передовой журнала с новым, девятым именем – «Татарстан».

Журнал «Татарстан» за свою долгую и насыщенную жизнь пережил и отметил много славных юбилеев: 20-летие, 50-летие, 75-летие, 80-летие, 95-летие… Все они будто были совсем недавно. Листая подшивки, встречаем мнения, рецензии и поздравления читателей со всего света! Некоторые, как наш первый Президент Татарстана, каждую юбилейную веху журнала отмечают рецензией на «Татарстан» – говорят о том, что изменилось, что нравится или не нравится, что берёт за душу, над чем стоит ещё поработать и как держать, чтобы ТАК ДЕРЖАТЬ!

Минтимер Шаймиев, первый Президент Республики Татарстан:

– Журнал «Татарстан» – ро­весник нашей республики, потому несёт особую мис­сию. Это не только летопись исторических событий жизни Татарстана. Историю творят люди, и журнальные очерки и статьи – это дань памяти татарстанцам, которые в раз­ные, порой весьма тревожные, тяжёлые и сложные времена своей ежедневной добросо­вестной работой продвигали вперёд республику и страну. Как сейчас становится извест­но, имена многих сохранились только на страницах нашего столетнего журнала. Отрадно, что редакция журнала уже запустила свой проект «Поколение». К примеру, с удовольствием прочёл материалы о далёких 50-х, 60‑х годах и снова окунулся в атмосферу своей молодости. На­деюсь, и в этом, юбилейном году нас ждёт в «Татарстане» много интересного из прошлого и настоящего нашей республики.

Читаю журнал «Татарстан» постоянно и должен сказать, что в последние годы, как мне кажется, когда журнал начал сеять «разумное, доброе, вечное», материалы стали глубже и содержательнее, привлекает форма их подачи. Чаще появля­ются удачные фотографии, которые берут за душу, заставляя восхищаться и задумываться. Это, безусловно, достижение творческого коллектива журнала, которому желаю – так держать! Сез булдырасыз!

protatarstan.ru