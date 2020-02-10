В 2023 году Федеральный Сабантуй пройдет в Кемеровской области

В 2023 году Федеральный Сабантуй планируют провести в Кемеровской области. Об этом договорились сегодня губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Сегодня Василь Шайхразиев, находящийся с рабочей поездкой в городе Кемерово, принял губернатора Кемеровской области. По словам Сергея Цивилева, Кемеровскую область и Татарстан связывают прочные отношения . «Мы во многом берем с вас пример», — заявил Губернатор.

Василь Шайхразиев рассказал губернатору о мероприятиях, проведенных с его участием в Прокопьевске. Он поблагодарил Губернатора за высокий уровень организации.

Губернатор, в свою очередь, сообщил, что в прошлом году областной Сабантуй прошел в Прокопьевске, и он для приветствия на майдан вышел на коне. Василь Шайхразиев пояснил, что он является президентом Федерации конного спорта Татарстана. Он проинформировал о проводимых в Татарстане мероприятиях.

Также Василь Шайхразиев рассказал о встречах, которые проводятся в округах уже третий год подряд. В этом году местом проведения этих мероприятий в Сибирском федеральном округе была выбрана Кемеровская область. Председатель Национального совета рассказал и о том, что сегодня они побывали в “Парке ангелов”, и подчеркнул, что проведена большая работа по увековечению памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Также во время встречи Сергей Цивилев и Василь Шайхразиев договорились о проведении в 2023 году Федерального Сабантуя в Кемеровской области.

Участвовавший во встрече Тагир хазрат Бикчантаев выразил благодарность руководству области за постоянную поддержку. Особые слова благодарности он выразил за помощь в проведении Сабантуя.

Губернатор отметил необходимость проведения Сабантуя в еще более в широком масштабе. Он отметил, что в этом году вновь примет участие в областном Сабантуе. Он также сообщил, что в Кемерово будет создан Центр искусств, в котором будет предоставлено помещение татарской автономии.