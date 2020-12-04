В Аксубаевском районе обсудили сохранение и развитие национальных языков

В Аксубаевский район прибыли делегации девяти районов закамской зоны – Алькеевского, Алексеевского, Чистопольского, Нурлатского, Новошешминского, Черемшанского, Спасского, Лаишевского, Агрызского. Семинар прошел с участием заместителя Председателя Госсовета Председателя Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марата Ахметова, заместителя председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам Камиля Нугаева, заместителя министра образования и науки Минзалии Закировой и замминистра культуры РТ Дамира Натфуллина.

Визит в район начался с посещения Дома-музея Хасана Туфана. Делегация с интересом ознакомилась с экспонатами, связанными с творческой деятельностью, трагическими событиями в жизни великого татарского поэта Хасана Туфана. Здесь сосредоточены предметы, соприкоснувшиеся с жизнью дорого земляка, согретые теплом его рук. Эти исторические реликвии, подарены близкими Туфана произвели впечатления на посетителей.

Директор музея Таслимя Низамова рассказала о том, как жила семья Хасана Туфана в Старой Киремети, о его родителях. Здесь помещены и их фотографии. Завершая экскурсию по дому-музею, участники семинара с удовольствием прослушали стихотворения поэта на татарском языке в исполнении учащихся татарской, чувашской и русской национальностей. На татарском языке лилась туфановская лирика, без акцента цитировали школьники поэтические строки. Одна из учениц прочитала стихи Туфана в переводе Григория Акташа на чувашском языке. Гости получили неизгладимые ощущения от посещения музея и того, что творчество поэта знает и любит на его родине молодое поколение.

Почетные гости и делегации районов ознакомились с деятельностью детского сада «Солнышко». Юные воспитанники «хлебом-солью» встретили высоких гостей, поприветствовали их на татарском, чувашском и русском языках, а затем – пели, танцевали национальные танцы. Своим ярким, грандиозным выступлением зажгли сердца взрослых гостей. Состоялась экскурсия по детскому саду, участники семинар-совещания ознакомились с работой дошкольного учреждения, его достижениями по разным направлениям.

Марат Ахметов поинтересовался национальным составом воспитанников.

– В национальном самосознании большую роль играет то, что закладывается в детстве, – отметил он. – Важно дать им такую возможность в детском саду.

Участников семинара тепло принял районный Дом культуры. Здесь гости ознакомились с ремесленными мастерскими, достижениями в национальной культуре, музыке – с удовольствием прослушали выступление ансамбля гармонистов «Аксубай егетлере» под руководством Наили Крайновой. Участники художественной самодеятельности РДК и воспитанники ДШИ выступили с культурной программой «В дружбе, мире и согласии».

Насыщенную программу семинара продолжило посещение АСОШ №3 – ознакомление с деятельностью школы. Гости пообщались с педагогами, учащимися, узнали об их достижениях в учебе, в общественной жизни, творчестве. Они просмотрели также сюжеты КВН клуба «Сэлет-Аксубай», побывали на открытых уроках татарского языка.

С докладом о том, какая работа идет в районе выступил глава района Камиль Гилманов.

– В условиях современной жизни сохранение родных языков и расширение сферы их использования стало одной из самых сложных задач, – отметил он. – По сравнению с национальным составом демографическая ситуация в татарских селах в районе острее, чем в чувашских. Татарскому народу приходится признать, стремление закрепиться на родной земле было низким.

В детских садах воспитывается 886 детей, воспитание 89 детей из 9 групп проводится на татарском языке, 141 ребенок из 15 групп – на чувашском языке. В детсадах райцентра 298 русскоязычных детей обучаются татарскому языку. В текущем учебном году в школах района обучается 2 821 ученик. 369 – полностью обучаются на татарском языке, 528 – изучают татарский язык в русских группах. 330 учащихся изучают родной язык в татарских группах. Организовано обучение учащихся чувашской и русской национальностей татарскому языку как предмету. Весомую лепту в сохранение языка, традиций народа вносят сельские дома культуры, клубы, музеи, библиотеки.

Выступая перед собравшимися, Марат Ахметов подчеркнул, сила Татарстана, сила России в согласии многонационального народа. Он проанализировал состояние работы по обучению родному языку в районах республики, в том числе и в Аксубаевском, дал хорошую оценку, также высказал свои предложения по дальнейшему развитию национального языка и культуры.

Марат Ахметов наградил Благодарственными письмами Председателя Госсовета РТ за многолетний труд и вклад в систему образования района преподавателей татарского языка АСОШ№3 Рушанию Муратшину, родного чувашского языка и литературы Старосаврушской школы Ирину Васикову, директора Нижнетамайнской школы Рафика Насырова.

Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

aksubayevo.ru