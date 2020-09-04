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В Актанышский муниципальный район прибыл Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар

В Актанышский муниципальный район прибыл Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 04.09.2020 0 6

Сегодня, 4 сентября, в Актанышский муниципальный район прибыл заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Программа рабочего визита включила в себя посещение Актанышского РЭС «Нижнекамские электрические сети» в с.Аняково; встречу с коллективом ветеранов “Гарэбэ” с.Актаныш, где состоялось вручение памятных знаков, посвященных 100-летию ТАССР и сертификатов на использование информационного знака “100-летие ТАССР” на выпускаемых товарах.

Напомним, с.Актаныш является родиной легендарной татарской певицы, народной артистки Татарстана, заслуженной артистки РСФСР Альфии Авзаловой. В рамках деловой поездки Василь Шайхразиев принял участие в возложении цветов памятнику певицы.

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