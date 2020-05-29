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В алексеевском музее хранятся уникальные часы с надписью «XXV лет Татарской АССР»

В алексеевском музее хранятся уникальные часы с надписью «XXV лет Татарской АССР»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 29.05.2020 0 8

В Музее родного края имени В. И. Абрамова поселка Алексеевское хранится уникальный экспонат. На первый взгляд, это ничем не примечательные настольные старомодные часы. Но если посетители присмотрятся к ним повнимательнее, то увидят на циферблате надпись «XXV лет Татарской АССР».

Эта история появилась в аккаунте алексеевского музея в Instagram’e. В публикации говорится, что в Советском Союзе существовала традиция к знаменательным датам выпускать различные предметы широкого пользования с символикой или памятной датировкой.

«В этом году мы отмечаем уже 100 лет образования нашей республики, и, наверное, похожие предметы с соответствующей символикой тоже пополнят коллекции музеев», – отмечается в сообщении.

Эти часы выпустил Чистопольский часовой завод в победном 1945-ом году к 25-ой годовщине образования ТАССР. Таким образом, предмет является ровесником Победы над нацистской Германией.

Часы принадлежали партийному деятелю Федору Семенову, который работал председателем исполкома Алексеевского района с 1945 по 1950 год. Памятный предмет в 2004 году передала в музей его дочь Вера Деревяшкина.

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