В алексеевском музее хранятся уникальные часы с надписью «XXV лет Татарской АССР»

В Музее родного края имени В. И. Абрамова поселка Алексеевское хранится уникальный экспонат. На первый взгляд, это ничем не примечательные настольные старомодные часы. Но если посетители присмотрятся к ним повнимательнее, то увидят на циферблате надпись «XXV лет Татарской АССР».