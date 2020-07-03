В Алексеевском районе откроется Международный молодежный форум «Сэлэт»

С 4 июля по 16 августа на территории Билярского музея-заповедника в Алексеевском районе состоится IX Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт», сообщают организаторы.
По поручению Президента РТ Рустама Минниханова вот уже третий год подряд «Сэлэт» проходит в формате шести смен.
Форум направлен на создание развивающей среды, объединяющей молодежь, увлеченную интеллектуальным творчеством, заинтересованную в духовном и культурном обогащении.
В этом году пройдут следующие смены: Arts Biler forum, Selet Biler forum, Media Biler forum, Leaders Biler forum, IT Biler forum, Junior skills Biler forum.
В форуме примут участие более 9 тыс. одаренных детей и талантливой молодежи со всех районов Татарстана. Каждая смена форума имеет свой уникальный профиль и направлена на развитие потенциала участников.
Все желающие будут иметь уникальную возможность погрузиться в атмосферу «Сэлэт», не выходя из дома. Для этого реализуется проект Selet Live – ежедневные прямые включения с форума.
В целях недопущения рисков завоза и распространения коронавируса в этом году вводится строгий запрет на посещение территории форума гостями.