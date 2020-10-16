В Алматинской области завершились съёмки казахско-татарстанского фильма по мотивам повести Галимджана Ибрагимова «Алмачуар» («Конь в яблоках»).

Это первый совместный проект «Татаркино» и CEO «Almapictures» (Казахстан)., рассказали в Министерстве культуры РТ.

Рабочее название фильма – «Кокбозат». Съёмки финансируются казахстанской стороной по итогам питчинга Национального центра кино в категории «Международная копродукция».

Режиссёр картины – Юлия Захарова (Татарстан), сценарист – Бекболат Шекеров (Казахстан).

«Это трогательная история дружбы деревенского мальчика и его коня. Закир, как и многие сверстники, мечтает о собственном скакуне, и в его семье действительно появляется жеребёнок. Мальчик окружает новорождённого друга заботой, а позже оберегает его от работы в поле, лелея надежду на участие в скачках. И вот, наконец, наступает время Сабантуя… По словам создателей фильма, несмотря на исторический контекст, будущая картина рассчитана на внимание современного зрителя. Задача авторов – создать качественный продукт, который будет интересен не только жителям Татарстана, но и всем тюркским народам», — сообщили подробности в минкульте.

Съёмки в Казахстане стартовали 15 сентября и завершились 12 октября. Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, на съёмочной площадке смогли присутствовать режиссёр Юлия Захарова и исполнительница одной из главных ролей в фильме, певица и телеведущая Алсу Абульханова.

По ее словам, она под большим впечатлением от съёмок, которые проходили в Алматинской области, у подножия гор. В фильме звезда татарской эстрады играет мать главного героя. «Для меня это возможность сняться в полнометражном фильме и прикоснуться к классике. Над картиной работает профессиональная команда. Вместе со мной на съёмочной площадке были актёры и каскадёры, которые снимались в Голливуде», – отметила Алсу Абульханова.

Съёмки продолжатся в Татарстане весной следующего года при участии татарстанских актёров. В частности, в картину войдут сцены национального праздника Сабантуй.

Премьера фильма запланирована на осень 2021 года.

idel-tat.ru