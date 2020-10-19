В Альметьевске на стене больницы появится мурал «Белые цветы»

На здании ЦРБ в Альметьевске художник Иван Найнти создаст новый мурал «Белые цветы» в рамках арт-проекта «Сказки о золотых яблоках».

Над приемным покоем больницы он изобразит крокусы и цветочные вышивки, а также рассвет, символизирующий надежду и исцеление.

«Шафран в татарской культуре занимает особое место, он использовался в суфийских ритуалах, кулинарии и даже рукописях в качестве краски, его широкое хождение в татарской среде стоит связывать с персидскими культурными корнями», — объяснил эксперт программы Альфрид Бустанов.

rt-online.ru