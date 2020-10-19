enrutat
Главная / В Альметьевске на стене больницы появится мурал «Белые цветы»
В Альметьевске на стене больницы появится мурал «Белые цветы»

В Альметьевске на стене больницы появится мурал «Белые цветы»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 19.10.2020 0 2

На здании ЦРБ в Альметьевске художник Иван Найнти создаст новый мурал «Белые цветы» в рамках арт-проекта «Сказки о золотых яблоках».

Над приемным покоем больницы он изобразит крокусы и цветочные вышивки, а также рассвет, символизирующий надежду и исцеление.

«Шафран в татарской культуре занимает особое место, он использовался в суфийских ритуалах, кулинарии и даже рукописях в качестве краски, его широкое хождение в татарской среде стоит связывать с персидскими культурными корнями», — объяснил эксперт программы Альфрид Бустанов.

rt-online.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.