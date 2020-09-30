В Альметьевске прошел отборочный этап международного конкурса Альфии Авзаловой

В Альметьевске состоялся отборочный этап международного конкурса имени Альфии Авзаловой. Во дворце культуры «Нефтьче» собралось больше 100 участников из 5 районов Татарстана. Отбор проводился по 3 направлениям: вокал, хореография и разговорный жанр. Прошедшие зональный этап получат путевку на республиканский этап.

Альметьевск, Бугульма, Бавлы, Ютазы, Лениногорск и Октябрьский — 45 заявок и около 150 участников. Творческие коллективы и сольные исполнители выясняют, кто лучше на конкурсе имени Альфии Авзаловой. Одни, только готовятся выйти из-за кулис на сцену — волнуются, репетируют — наносят последние штрихи. Другим артистам уже не до волнения.

Второй международный конкурс-фестиваль собрал под свои знамена исполнителей 3 направлений: вокалистов, танцоров и артистов разговорного жанра. Айгуль Шигапова из Альметьевска, она хореограф танцевального ансамбля «Эльмэтем». Один из самых зрелищных номеров программы — за ними. Народный танец с единовременным участием 24 танцоров.

«Мы несем творчество и татарскую культуру в народ. Мы хотим, чтобы больше людей узнало нашу культуру. Мы хотим, чтобы татарская культура не закончилась», — признается Айгуль Шигапова, хореограф-педагог, г. Альметьевск.

Виктория Юнусова вместе со своими учениками приехали из Лениногорска. В их команде 4 человека: вокалисты и танцоры. Пока очередь Виктории не настала, она наблюдает за воспитанниками из зрительного зала. На фестивале они впервые.

«Для меня это огромное событие, которое подарило мне прекрасное впечатление. И наша цель — стать лучше, развиваться. Я поклонница Альфия Авзаловой, слушаю ее песни — восхищаюсь ее голосом. И хочу дорасти до ее уровня», — поделилась Виктория Юнусова, преподаватель, г. Лениногорск.

Участников в выборе репертуара никто не ограничивал. Поэтому некоторые решили не останавливаться на народном творчестве.

«Это танец «Смуглянка», его поставила наш хорегораф Гузель Сабирова. Танец военный, скажем так, о том как мы провожаем своих солдат», — рассказывает Эльвира Ахметова, участница конкурса, с. Тайсуганово.

Международный конкурс имени одной из первых поп-исполнительниц на татарской эстраде объединяет не только талантливых артистов Татарстана.

«Наш фонд вошел в состав членов ассоциации, Европейской ассоциации фольклорных фестивалей. Таких фестивалей в России всего 2. Первый — наш, второй — в Санкт-Петербурге», — сообщила Зульфия Авзалова-Нигматзянова, президент фонда Альфии Авзаловой.

Участники из США, Индии, Турции, Китая — всего более 40 человек — успели поучаствовать на первом фестивале в 2018 году. В 2020 их присутствие под вопросом. Но пандемия показала, что если границы под замком можно воспользоваться интернетом. Отборочные, уже республиканские, этапы конкурса состоятся в Казани 22 и 23 октября.

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