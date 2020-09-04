В Альметьевске проведут мини-версию фестиваля «Печән базары»

Спустя всего неделю после казанского фестиваля «Печән базары», собравшего около 56 тысяч посетителей, в нефтяной столице республике пройдет мероприятие «Печән базары: Әлмәт белән танышу» («Сенной базар: знакомство с Альметьевском»). Пройдет оно 5 сентября с 11 до 20 часов вечера на территории от сквера Тукая до площадки вдоль дома на улице Ленина, 12). Организует своеобразный мини-фест Всемирный форум татарской молодежи при поддержке «Татнефти» и управления культуры Альметьевского района.

Если казанский «Печән базары» уже 8 лет собирает различные сообщества, и не только татарские, в центре столицы, то в Альметьевске будет его мини-версия, о чем говорит и название — организаторы хотят познакомиться с городом, чтобы в будущем году, вероятно, сделать что-то более масштабное и катализующее. При этом на улице Ленина также ждут людей, одетых в татарские костюмы — исторические или осовремененные. Дресс-код стал фишкой при запуске в 2013-м, а в этом году разросся до иммерсивного театра.

Программа

11:00—20:00. Дизайн-маркет при участии более 30 татарских дизайнеров, продажа стилизованной национальной продукции.

12:00—20:00. Продажа натуральных продуктов от фермеров Альметьевского района.

11:00—20:00. Выставка издательств «Юлбасма», ЦСК «Смена», «Таткнигоиздат», фонда «Рухият», «ФЭН» и Башкирского книжного издательства «Китап» им. Зайнаб Биишевой.

12:00—13:00. Лекции программы «Рухият», благотворительный фонд «Татнефть»

13:15—14:00. Лекция об архитектуре, жизни и культуре в провинции. Спикер — Гузель Ахметгараева, представитель Набережно-Челнинского сообщества URBANTATAR

14:15—15:00. «Хюгге по-татарски» — презентация первой книги о татарском счастье. Спикер — автор популярного паблика «Че гуглит татар кызы», уроженка Альметьевска Динара Зиннатова.

15:00—16:00. Спичинг с городскими татарскими сообществами Альметьевска.

16:30—18.00. Концерт новой татарской музыки: группа Taraf, Азат Гимадеев, Радиф Кашапов, группа Gauga.

На детской площадке будут играть в игры и проводить творческие мастер-классы от «Татнефть-школы». Кроме того, в празднике задействована паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках» — это праздничные экскурсии «Әлмәт — җәннәт: день», «Әлмәт — җәннәт: орнаменты города» и «Әлмәт — җәннәт: вечер». Регистрация на них — по ссылке.

Радиф Кашапов

realnoevremya.ru