В Альметьевске состоится вечер памяти по случаю 100-летия актрисы Закии Туишевой

4 марта в 18:00 в Альметьевском татарском драматическом театре состоится вечер памяти, посвященный 100-летию участницы Великой Отечественной войны, народной артистки ТАССР Закии Туишевой.
29 декабря 2019 года актрисе и режиссеру Альметьевского татарского драмтеатра, почетному гражданину Альметьевска исполнилось бы 100 лет. Она была любима и почитаема многими поколениями альметьевцев.
Для артистки первой сценической площадкой стала изуродованная артобстрелами и бомбежками фронтовая земля страны. Вчерашняя выпускница Казанского театрального училища ушла добровольцем на фронт.
После войны она работала в Республиканском передвижном и Мамадышском колхозно-совхозном театрах, а в 1951 году перешла в Альметьевский драмтеатр в качестве актрисы. С 1966 года и вплоть до ухода на заслуженный отдых работала режиссером-постановщиком.
По просьбе коллектива, когда театр стал переживать творческий кризис, в 1990 году Закия Туишева вновь вернулась в театр уже в качестве главного режиссера. Она является автором более сорока спектаклей и постановок.
Закия Туишева в 2005 году стала победителем республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «Женщина – культура и духовность». Награждена орденом Красной Звезды (1945), орденом Отечественной войны II степени (1985), медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и многими другими наградами. Звание почетного гражданина Альметьевска актрисе было присвоено в 1993 году.