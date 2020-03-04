В Альметьевске состоится вечер памяти по случаю 100-летия актрисы Закии Туишевой

После войны она работала в Республиканском передвижном и Мамадышском колхозно-совхозном театрах, а в 1951 году перешла в Альметьевский драмтеатр в качестве актрисы. С 1966 года и вплоть до ухода на заслуженный отдых работала режиссером-постановщиком.