В Альметьевском драмтеатре состоялась премьера уникального спектакля «Исконные родные» («Аһәң»)

Основой проекта стал музыкально-поэтический фольклор татарского народа.

Спектакль разделен на несколько небольших и разных по сюжету сцен. В основе каждой – новеллы, отражающие множество тем и наболевших вопросов: от истории Булгарского государства, основания Казани, опустошительного голода в Поволжье и репрессий 30-40-х годов до современных этнических, лингвистических и культурных проблем. Создатели называют происходящее на сцене зрелищем. Наверное, так оно и есть: в каждой отдельной зарисовке чувствуется «рука» мастера, который над ней работал. Все привнесли что-то особенное, а потому не получается нащупать общего жанра, к которому можно отнести постановку. Здесь есть и драма, и фарс, и арт-хаус, и даже шоу.

Мини-истории перетекают одна в другую через размытые границы, четкой логики не прослеживается, из-за чего возникает ощущение «калейдоскопа»: «прибор» слегка повернули и вот перед глазами другой узор со множеством новых деталей – остается только разглядывать. Двухчасовое действие заставляет испытать целый спектр эмоций, при этом мозг не успокаивается ни на секунду, пытаясь разложить увиденное по полочкам.

– В «Ахэн» мы попытались создать многосоставный взгляд, – рассказывает художественный руководитель проекта Искандер Сакаев. – Здесь есть противоречия, множество не соотносящихся друг с другом элементов, но все они друг друга подкрепляют. В работе соединены тонкие вещи, которые, как правило, не заметны в повседневной жизни, большая тематическая разбросанность: можно увидеть исторические моменты и связь с современностью, человеческие взаимоотношения, конфликты, вопросы жизни и смерти. Главных ролей нет, но есть множество маленьких. Зритель становится не просто лицом, наблюдающим со стороны. Он – соучастник. И ему предстоит достичь катарсиса: и во время просмотра, и после придется все отформатировать, разложить по полочкам. При этом одной части зрителей может не понравится то, чему дадут высокую оценку другие, и наоборот.

Действительно, не все разворачивающиеся на сцене сюжеты будут понятны. Даже если кажется, что ты сумел поймать смысл за хвост, он может ускользнуть благодаря неожиданным поворотам или символам, которых, к слову, довольно много. Но что точно не оставит никого равнодушным – обилие фольклора. Хор, напевающий национальные мелодии, песни и колыбельные – активное действующее лицо. Кроме того, в спектакле вы услышите пословицы, стихи, сказания и легенды. Необычный эмоциональный эффект обеспечен.

– Вы не представляете, под каким впечатлением я нахожусь, – рассказывает побывавшая на премьере Алия Мухамадеева. – Даже описать сложно. Наверное, многое нужно осмыслить. Точно скажу, что понравилась история про «кибер-бабушек». Если я поняла правильно, здесь ярко представлена проблема связи поколений, утраты традиционных ценностей, которые невозможно создать искусственным путем: остается лишь не забывать свои корни, передавать культуру «из уст в уста» через века.

– А меня зацепил сюжет про певицу из Казани, которая ездит по деревням и собирает старинные народные песни. Для меня это конфликт отцов и детей, соединение современной реальности и того, что уходит в прошлое, – поделилась эмоциями Резеда Билалова.

zt116.ru