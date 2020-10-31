В Алтайском крае стартовали тематические уроки по истории

Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) начала новый курс тематических встреч по истории. Тема этого года: 100-летие образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). Первая лекция была посвящена предыстории региона и предпосылкам формирования республики. Встреча прошла в очной форме с соблюдением мер безопасности.

С октября 2020 г. АКОО «Дулкын» (Волна) находится в новом помещении по адресу проспект Ленина д. 195, оф. 249. Несмотря на то, что переезд и оформление нового помещения продолжаются, активисты организации уже проводят там свои мероприятия. Следующие лекции пройдут в ноябре и декабре этого года. Они затронут вопросы культуры, регионального управления и развития ТАССР за последние 100 лет.

Мероприятие проходит на средства краевой субсидии в рамках государственной программы Алтайского края «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае».

Алтайская краевая общественная организация

«Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна)