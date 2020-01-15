В американском Карнеги-холле состоится фестиваль татарской песни

В самом знаменитом концертном зале мира Карнеги-холл 17 января пройдёт фестиваль татарской песни «Ветер перемен». Ведущей мероприятия станет народная артистка России Чулпан Хаматова. Об этом сообщили в пресс-службе Полномочного представительства Татарстана в России.

На встрече в Москве глава представительства Равиль Ахметшин пожелал артистам успешно выступить. «Важно знакомить другие народы и страны с нашей культурой», — отметил полпред.

Также на встрече принимали участие глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова и Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Татарстан в Нью-Йорке будут представлять Артур и Эльза Исламовы, Алина Шарипжанова, Амир Ахмадишин, Айдар Гайнуллин, Юлия Гарифуллина, Гульнора Гатина, Лилиана Газизова, Альфия Нигматуллина.

Целью проекта является популяризация татарской музыкальной культуры в России и за рубежом.

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