В Аракаево прошел конкурс молодых невесток «КИЛЕНБИКЭ»

Конкурс молодых невесток «КИЛЕНБИКЭ» проводится в Аракаево не первый год и привлекает к себе все большое внимание как со стороны участников, так и с со стороны зрителей. В конкурсе принимают участие молодые, красивые, активные, трудолюбивые, мастерицы на все руки, настоящие хозяюшки, невестки и мамы села Аракаево. В этом году соревновались 7 участниц.

Альфия Черепанова родилась и выросла в Аракаево, с детства занималась в ансамбле, здесь и раскрылся ее талант к пению. Альфия Гусмановна продолжает педагогические традиции, работает учителем в средней школе №2 города Михайловска. Воспитывает двух дочек, в свободное время любит кататься на лыжах и коньках и конечно же петь. Она лауреат областных и межрегиональных вокальных конкурсов.

Илиана Губаева по образованию медик, работает фельдшером в мобильном ФАПе, обслуживающем населенные пункты района. С мужем Эдуардом воспитывают двоих детей. В свободное время любит рукодельничать, вяжет, вышивает, занимается в ансамбле «Сардария», любят ходить на лыжах.

Зарина Фаттахова тоже по образованию медик, работала в Аракаевском Фапе, на сегодняшний день ведет бухгалтерию ИП мужа Фидана, с которым воспитывают троих дочерей. В свободное время занимается фитнесом, ведет кружок в ДК, любит готовить, шить, вязать и вышивать.

Элина Хакимова для многих зрителей стала открытием конкурса. Не всегда в повседневной жизни можно узнать человека, его внутренний мир, а такие конкурсы позволяют это сделать. Зрители увидели активную, задорную, с присущей только ей чувством юмора, молодую маму, невестку.

Лидияна Губаева живет сегодня в Екатеринбурге, но в выходные она в Аракаево, помогает маме. Лидияна очень любит готовить и рукодельничать.

Диана Ханова юрист по образованию, на сегодняшний день работает специалистом по работе с молодежью в молодежном центре г. Михайловска, работу свою очень любит и ценит. В конкурсе принимает участие в первый раз.

Альфия Садыкова родом из Екатеринбурга. Судьбе было угодно, что Альфия попала в Аракаево невесткой, о чем ни чуточки не жалеет. Вместе с мужем Алмазом воспитывают двоих сыновей.

В конкурсной программе участницы рассказали о себе в визитной карточке. Проявили остроту и находчивость в знании семейных титулов от невестки до свекра на татарском языке. Показали свое умение, увлечения и хобби, поделки и шедевры творчества, сотворенные собственными руками в часы досуга. Приготовили разнообразные блюда татарской национальной кухни.

Побывали девушки и в роли «золушек», сортируя рассыпанное зерно на время, помогли собрать мужей на работу, повязывая галстук, а дочурок в школу, быстро и оригинально укладывая прическу. Проявили творческие способности в художественном конкурсе. Показали грацию, стать, красоту и элегантность татарской невестки в конкурсе дефиле.

Конкурс еще раз показал роль и цену семейных взаимоотношений в деле воспитания подрастающего поколения, сохранения национальных семейных традиций и роль в ее становлении невестки, жены, матери. Победителем конкурса и обладательницей титула «Киленбикэ-2020» в Аракаево признана Илиана Губаева. В апреле ей предстоит защищать честь аракаевских невесток на районном этапе конкурса.

Салават Губаев