В Арском районе с благословения муфтия Татарстана открылась новая мечеть

В 12-й день месяца сафар (29 сентября), муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин совершил рабочую поездку в Арский мухтасибат. Он провел рабочую встречу с имам-мухтасибом Арского района Эмиром хазратом Миннемуллиным и ознакомился с религиозной ситуацией в районе, деятельностью мухтасибата, подготовкой мечетей к новому учебному году.

Эмир хазрат рассказал о проектах, которые сегодня ведутся мухтасибатом, касающихся дагвата и работы с молодежью. Ознакомив муфтия хазрата с последними новостями из жизни района, мухтасиб сообщил о том, что сегодня число мечетей, находящихся в ведении мухтасибата, достигло 87, и жители села Чума-Елга с благословения муфтия Камиля хазрата Самигуллина ждут открытия новой мечети.

Церемония открытия мечети с участием муфтия Камиля хазрата Самигуллина началась в 10:30 во дворе вновь построенной мечети с прочтения аятов Куръана и дуа. Поздравить с открытием новой мечети в селе также пришли главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев, глава Арского муниципального района Ильшат Нуриев, представитель Аппарата Президента РТ Раиль Гумаров, мухтасибы Сабинского, Пестречинского, Нурлатского районов и другие религиозные деятели, имамы.

Муфтий хазрат в своем выступлении поздравил собравшихся с открытием новой мечети и передал им свои наставления. Он рассказал собравшимся притчу о том, как богатый купец, который совершает много грехов, обратился к известному ученому, религиозному деятелю Ибрагиму Адхаму за советом о том, как ему жить дальше. А он дал ему пять советов как избежать совершения греховного. Спустя несколько недель, этот купец покаялся и стал примерным учеником Ибрагима хазрата Адхама. А муфтий хазрат, завершив выступление, посоветовал собравшимся прочитать эти пять советов.

Затем Камиль хазрат Самигуллин поздравил всех, кто внес большой вклад в строительство мечети: руководителю агрокомплекса “Ак Барс” Шайдулле Салахову, имаму села Чума-Елга Радифу хазрату Салихову вручил благодарственные письма муфтията.

Далее прозвучали выступления, посвященные истории строительства мечети Чума-Елга, и гости, разрезав ленту, вошли в мечеть, где совершили полуденный намаз.

dumrt.ru