enrutat
Главная / В Арском районе Татарстана отмечают праздник коня
В Арском районе Татарстана отмечают праздник коня

В Арском районе Татарстана отмечают праздник коня

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 19.09.2020 0 6

Сегодня в селе Новый Кырлай Арского района Татарстана празднуют День коня. В этот день состоятся традиционные конноспортивные соревнования, в том числе международные конные пробеги на дистанциях 40, 80, 100 и 120 километров. Запланированы также скачки чистокровных, полукровных и местных пород, конкурсы по борьбе на лошадях «Аударыш» и многое другое.

Кроме того, в селе Новый Кырлай состоялось открытие модельной библиотеки, реализованной в рамках национального проекта «Культура». В мероприятии принял участие вице-премьер РТ, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.