В Арском районе Татарстана отмечают праздник коня

Сегодня в селе Новый Кырлай Арского района Татарстана празднуют День коня. В этот день состоятся традиционные конноспортивные соревнования, в том числе международные конные пробеги на дистанциях 40, 80, 100 и 120 километров. Запланированы также скачки чистокровных, полукровных и местных пород, конкурсы по борьбе на лошадях «Аударыш» и многое другое.

Кроме того, в селе Новый Кырлай состоялось открытие модельной библиотеки, реализованной в рамках национального проекта «Культура». В мероприятии принял участие вице-премьер РТ, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.