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В Астрахани пройдут этновечера, посвящённые татарской культуре

В Астрахани пройдут этновечера, посвящённые татарской культуре

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 24.07.2020 0 3

24 и 25 июля с 18:00 до 20:00 в этнодворике Дома дружбы и Дома ремёсел Астраханского областного научно-методического центра народной культуры пройдут интерактивные программы «Этновечер. Отдыхаем вместе», посвящённые татарской национальной культуре.

Гостей ждёт концертная программа с участием ансамбля татарской песни «Ялкын» и солистов-вокалистов Эльвиры Молебновой, Фариды Абдуллаевой, Людмилы Задачиной, Алексея Иванова, Надежды Никульниковой, Ирины Касьяновой, а также викторины, этнодискотека и мастер-шоу по народным ремёслам.

Астраханские мастера представят изделия ручной работы: предметы интерьера и быта из лозы и чакана, текстильные куклы, игрушки, керамические изделия, мыло ручной работы и другие. Желающие могут принять участие в мастер-классах по гончарному искусству, народной кукле, промысловой росписи.

По входным билетам на мероприятие пройдёт лотерея, в которой среди посетителей будет разыгрываться сувенир от мастеров Дома ремёсел, а в тематических фотозонах «У самовара», «На ярмарку» можно будет сделать фото на память о празднике.

В связи с пандемией COVID-19 количество участников и посетителей ограничено (не более 50 человек). Вход платный.

Справки по телефонам: 52-08-21, 52-08-22.

Адрес: Астрахань, улица Б. Хмельницкого, 9к3.

astrobl.ru

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