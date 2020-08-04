В августе к 100-летию ТАССР увеличится число спортивных и культурных событий

Число мероприятий к 100-летию ТАССР в августе увеличится по сравнению с июлем. Об этом сказал замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин на заседании в Кабмине Татарстана.

«Стоит отметить, что мы видим рост количества проводимых мероприятий по сравнению с прошлым месяцем. Это во многом связано с тем, что появились послабления по ситуации с коронавирусом. Результат налицо — рост на 27%», — сказал он.

К вековому юбилею приурочены Всероссийский фестиваль уличного кино, который начнется 5 августа, Международный молодежно-образовательный форум «Сәләт», смена республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм — Золотое перо» и др.

Среди спортивных событий — чемпионат России по триатлону на олимпийской дистанции и Кубок Татарстана по мотокроссу. Еще в республике чествуют столетних юбиляров.

В августе также проведут Дни культуры Республики Татарстан в Москве. Череда событий стартует с показа постановок Камаловского театра.

Динара Прокопьева

tatar-inform.ru