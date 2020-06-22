В автобусах Казани можно изучать историю Татарстана

В столице Татарстана стартовал проект «Войди в историю». В 180 автобусах, это 11 городских маршрутов, появились специальные стикеры с QR-кодом. Если их отсканировать, можно познакомиться с редкими экспонатами из фондов Национального музея РТ.

В салонах автобусов можно увидеть по три стикера с QR-кодами и изображениями экспонатов из собраний музеев Татарстана. Чтобы узнать о них больше, достаточно навести камеру смартфона на QR-код и открыть страницу проекта. По словам заместителя председателя Комитета по транспорту Исполкома Казани Ирины Чупровой, проект является одновременно образовательным, просветительским и социальным – он будет интересен как жителям, так и гостям столицы РТ. «Этот проект был подготовлен к 100-летию ТАССР. Во время поездки пассажиры смогут изучить историю экспонатов, связанных с республикой, увидеть фотографии и видео», – пояснила Ирина Чупрова.

Всего в проекте представлено 18 экспонатов, среди них – последняя книга Габдуллы Тукая, фотоальбом Мусы Джалиля, дважды трофейная шашка Якуба Чанышева, хирургические инструменты Александра Вишневского, шестиметровый рисунок Баки Урманче и еще много интересных предметов, благодаря которым пассажиры смогут узнать интересные факты о выдающихся личностях.

Автор проекта Антон Райхштат рассказал, что все экспонаты, представленные в проекте, относятся к XX веку. «Есть мемориальные вещи, принадлежавшие известным людям, а также сами по себе уникальные предметы. Например, пушка, стрелявшая по Казанскому Кремлю в годы Гражданской войны, или знамя Союза металлистов, под которым в Казани собирались 40-тысячные митинги. Все эти экспонаты являются коллекцией Национального музея РТ», – отметил Антон Райхштат.

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