В Азербайджане прошло мероприятие, посвящённое творчеству С.Сайдашева

Республиканское общество татарской культуры «Туган тел» (председатель Гюльджан Мясоутова) провело мероприятие, посвящённое творчеству выдающего татарского композитора, основоположника татарской профессиональной музыки Салиха Сайдашева. Был показан видео блок, подготовленный заместителем председателя «Туган тел» Альбиной Гематдиновой о биографии композитора.

Салихом Сайдашевым написано много известных произведений, среди которых много любимых в народе песен такие как “Бибисара” и “Өме җыры”. Эти песни были исполнены ансамблем “Туган тел” . Солистка Аделя Рахмушина.

Ведущий вечера студент 4-го курса Бакинского Государственного Университета, стипендиат МЭРа Москвы Магеррам Мамедов рассказал о творческой деятельности, о музыкальном даровании Сайдашева. «Первым инструментом, на котором он начал играть, была гармоника. Первым учителем его был народный музыкант Загидулла Яруллин, а затем видные педагоги Казанского музыкального училища. Написал много произведений, песен, маршей, в том числе его знаменитый «Марш Советской армии», за который получил именные часы от наркома обороны Климента Ворошилова. Этому произведению суждена была завидная судьба. Он стал маршем сначала Красной, затем и Советской армии, войдя в репертуар многих военных духовых оркестров Советского Союза. Его исполняли на праздновании Дня Победы на Красной площади в Москве. Марш стал своеобразной визитной карточкой Республики Татарстан.»

Были показаны видеоблоки: 1. Отрывок из спектакля «Зәнгәр шәл” и 2. “Марш Советской Армии».

На мероприятий приняла участие гостья из Киргизии Муратова Галия Нагимовна – член Президиума общества «Туган тел» Киргизии. Она также рассказала о деятельности своей организации.

Мероприятие сопровождалось чаепитием с татарской выпечкой.