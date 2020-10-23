В Азнакаево прошел турнир по армрестлингу, посвященный 100-летию образования Татарской АССР

20 октября в спорткомплексе «Юбилейный» Азнакаевского муниципального района прошел районный турнир по армрестлингу среди мальчиков и девочек 2002-2004 гг.р., юношей и девушек 2005-2006 гг.р., посвященный 100-летию образования Татарской АССР. В соревновании приняли участие 90 ребят местных общеобразовательных школ и политехнического техникума.

По завершению турнира были награждены призеры в своих весовых категориях. А также состоялся командный зачет:

I место – ГАПОУ «Азнакаевский политехнический техникум»;

II место – МБОУ «СОШ с.Чалпы»;

III место – МБОУ «СОШ № 9 г.Азнакаево».

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