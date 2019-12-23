В Азнакаево пройдет очередная конференция по истории приикских регионов

23-24 апреля 2020 года в Азнакаевском районе Татарстана запланировано проведение V-й Всероссийской научно-практической, историко-краеведческой конференции «Человек и природа в бассейне реки Ик в историческом развитии. Вклад населенных пунктов Азнакаевского района, Юго-Восточного и Восточного Татарстана в развитии экономики и культуры Татарской АССР и татарского народа».

Научный форум проводится в рамках проведения 100-летия образования Татарской АССР (1920 – 2020 гг.) и 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., подведения итогов Года Чатыр-тау в Азнакаевском районе РТ.

Основными организаторами конференции являются Администрация и Исполком Азнакаевского муниципального района РТ, Комитет по работе с татарскими краеведами Всемирного конгресса татар, РОО «Общество татарских краеведов» РТ ,ВОО «Татарские села России»,а министерства и ведомства Республики Татарстан.(подробности в информационном письме № 1)

В работе форума примут участие ученые и специалисты, краеведы и учителя, общественные деятели, предприниматели ,представители туристических структур, СМИ и органов местной и региональной власти из городов и районов Татарстана, Башкортостана, Оренбургской области и других регионов Волго-Уралья и Западной Сибири .

В ходе подготовки и подведения итогов конференции планируется издание сборника материалов конференции и тематической монографии по истории региона.

Напомним ,что аналогичные конференции по проблемам природы и истории бассейна реки Ик были проведены в Азнакаево в 2014,2017 и 2018 годах и в Актанышском районе летом 2019 года в рамках Межрегионального Сабантуя на реки Ик.

Проведение конференции связано с активизацией историко-краеведческого, музейного и этнотуристического движения и работы по изучению истории регионов и населенных пунктов Республике Татарстан и регионах татарского мира в российском и евразийском пространстве, а также интересом ученых, краеведов и местных жителей сел, городов и районов Татарстана и сопредельных территорий к истории региона XVIII-XX вв.

Одним из важнейших направлений региональных исследований является изучение объектов природы и памятников историко-культурного наследия в бассейне реки Ик и ее притоков в рамках изучения и написания истории сел и деревень. Научный интерес представляют объекты природы и памятники в пределах природно-культурной Приикской зоны в пределах Восточного Татарстана, Западного Башкортостана, Северо-Западной части Оренбургской области. Особый интерес представляют объекты природы и истории на территории заповедника Чатыр-тау и в его округи в Азнакаевском районе РТ.

Значительный интерес среди специалистов, краеведов и любителей региональной истории приобретают страницы прошлого родного края в древности, средневековье, новое время, а также периоды советской и постсоветской истории. Большой интерес приобретает эти периоды истории в связи в связи с проведением мероприятий, посвященных к 100-летию Татарской АССР, событиям советской истории, прежде всего связанные с участием наших земляков на фронтах Великой Отечественной войны и на трудовых рубежах .

В рамках конференции планируются пленарные и секционные заседания, культурная программа, работа выставок, посещение краеведческого музея, а также участники и гости познакомятся природными и культурными достопримечательностями Азнакаевского района РТ.

Добро пожаловать в Азнакаевский район Республики Татарстан !

Азнакай-2020 информационное письмо

По поручению Оргкомитета – отв. организатор А.А.Бурханов