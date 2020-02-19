В Багратионовске почтили память поэта-воина Фатыха Карима

Сегодня делегация из Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра РТ, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым посетили воинский мемориал г. Багратионовск, где захоронен татарский поэт-фронтовик Фатых Карим, и возложили цветы к его памятнику-обелиску. В составе делегации присутствовала и дочь поэта Лейла Фатыховна.



У входа в воинский мемориал гостей города встретили юные жители Багратионовска и глава администрации городского округа Максим Азов. Торжественный митинг начался с его приветственной речи. «Сегодня мы чтим память великого поэта. Ему не хватило пару месяцев до окончания войны. Мы чтим память и с любовью читаем его стихи», — сказал глава.

Позже с приветственным словом выступил Василь Шайхразиев. «Мы знаем, как тяжело досталась нам эта победа. Сколько несозданных и разрушенных семей, сколько людских потерь. Сегодня, 19 февраля, для нас особая дата. Именно сегодня перестало биться сердце великого поэта Фатыха Карима. Мы рады, что все мы так чтим его память», — сказал председатель Нацсовета и выразил слова благодарности главе администрации.

Позже выступила и дочь поэта Лейла Фатыховна. Она рассказала о полувековой дружбе с этим городом, поблагодарила его жителей и руководство за внимание к ее отцу – герою Фатыху Кариму, и подчеркнула важность передачи правильной истории будущему поколению.

После официальных речей юные жители города рассказали стихотворения Фатыха Карима. В память о погибших была объявлена минута молчания. Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов к памятнику-обелиску Ф.Карима.

Далее гости из Татарстана вместе с главой городского округа осмотрели Багратионовский музей истории края. Гостей ознакомили с экспозицией, посвященной Фатыху Кариму. В ходе неформальной беседы Максим Азов предложил Василю Шайхразиеву учредить конкурс для детей Багратионовска и повезти победителей на родину поэта. Председатель Нацсовета согласился с данным предложением. Позже Василь Шайхразиев сделал благодарственную запись в книге отзывов музея и подарил книги от имени Всемирного конгресса татар.

Для справки: 19 февраля 1945 года, ровно 75 лет назад, выполняя боевое задание командования армии, младший лейтенант, командир взвода Фатых Каримов, вместе со своими боевыми товарищами-саперами геройски погиб на подступах к столице Восточной Пруссии – городу Кенигсбергу (ныне г. Калининград). Погибших первоначально похоронили здесь же в братской могиле у немецкого поселка Каверне. На месте захоронения саперов были установлены две деревянные памятные тумбы. На дюралевой табличке выгравировали: «лейтенант Фатых Карим татарский поэт погиб героем в бою с немецкими захватчиками 19.2.1945 г.». На другой табличке было выгравировано следующее: «сержанты: Пригодин К.И. Кушнаренко П.П. красноармецы: Жердев С.М. Клеменчук И.С. Галецкий И.С. Коношев С.Я. Гриншпун Я.С. Алегужа М.И. Корпенов Р.Е. геройски погибли в бою 19.02.1945г». В 1955 году со всеми почестями вместе с другими героями было произведено перезахоронение в поселок Победа Владимирского сельсовета Багратионовского района Калининградской области. Первый памятник Фатиху Кариму и его однополчанам был установлен в 1957 г. совместными усилиями писателей Татарстана, Калининградской области и местных жителей. В 60-е годы было произведено последнее перезахоронение на мемориальном комплексе города Багратионовск.