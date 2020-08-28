В Баку открылась онлайн-выставка к 100-летию Татарской АССР

Постоянное представительство Республики Татарстан в Азербайджане совместно с Российским информационно-культурным центром в Баку (РИКЦ) проводит онлайн-выставку, посвященную 100-летию образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.

Образование Республики стало историческим актом воссоздания государственности региона, сыграло определяющую роль в реализации экономических, политических и социально-культурных прав всех народов, проживающих на ее территории.

С онлайн-выставкой и её описанием можно ознакомиться, перейдя по ссылке www.facebook.com.

az.tatarstan.ru