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В Баку открылась онлайн-выставка к 100-летию Татарской АССР

В Баку открылась онлайн-выставка к 100-летию Татарской АССР

в Новости, Слайдер, Соотечественники, «К 100-летию образования ТАССР», 28.08.2020 0 4

Постоянное представительство Республики Татарстан в Азербайджане совместно с Российским информационно-культурным центром в Баку (РИКЦ) проводит онлайн-выставку, посвященную 100-летию образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.

Образование Республики стало историческим актом воссоздания государственности региона, сыграло определяющую роль в реализации экономических, политических и социально-культурных прав всех народов, проживающих на ее территории.

С онлайн-выставкой и её описанием можно ознакомиться, перейдя по ссылке www.facebook.com.

az.tatarstan.ru

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